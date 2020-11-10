Hazar Ergüçlü kimdir, kaç yaşında? Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi kimdir? Hazar Ergüçlü dizileri neler?

Medcezir dizisiyle popüler olan Hazar Ergüçlü, küçük yaştan itibaren profesyonel çalışmalar içerisinde yer alan bir isimdir. Sinema filmleri ve dizileri çok beğenilen Hazar Ergüçlü hakkında merak edilenler haberimizde. Hazar Ergüçlü kimdir, kaç yaşında? Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi kimdir? Onur Ünlü kimdir?

Yer aldığı yapımlardaki rolleriyle ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla çok beğenilen Hazar Ergüçlü, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Son olarak yeni çıkacak olan dizisi Alev Alev ile yeniden gündeme gelmektedir. Peki, Hazar Ergüçlü kimdir, kaç yaşında? Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi kimdir?

HAZAR ERGÜÇLÜ KİMDİR?

Genç oyuncu Hazar Ergüçlü, 1 Ocak 1992 yılında Kıbrıs'ta dünyaya geldi. Lefkoşa Türk Belediyesi'nde gençlere yönelik tiyatro çalışmaları yapan Ergüçlü, ilk profesyonel oyunculuk kariyerine ''Gölgeler ve Suretler'' adlı sinema filmiyle adım attı.

Lefkoşa Türk Belediyesi'nde gençlere yönelik tiyatro çalışmaları yapan Hazar Ergüçlü, Derviş Zaim'in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle profesyonel oyunculuğa adım atmıştır. 7 Eylül 2011 tarihinden itibaren ise Kuzey Güney adlı dizide canlandırdığı Simay Canay karakteri ile televizyonda görünmeye başlamıştır. Medcezir dizisinde Eylül adlı karakteri canlandırmıştır. Daha sonra Analar ve Anneler dizisinde Kader adlı karakteri canlandırmıştır. En son 2016 Aralık'ta bitmiş olan Yüksek Sosyete adlı dizide Cansu karakterini canlandırmıştır.

HAZAR ERGÜÇLÜ KAÇ YAŞINDA?

1992 yılında dünyaya gelen Hazar Ergüçlü, 28 yaşındadır.

HAZAR ERGÜÇLÜ DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Benim Dünyam

Açlığa Doymak

Gölgeler ve Suretler

Dizileri

Yüksek Sosyete

Analar ve Anneler

Medcezir

Kuzey Güney

Ahlat Ağacı

Alev Alev

HAZAR ERGÜÇLÜ'NÜN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Hazar Ergüçlü'nün şu anda Onur Ünlü adlı yönetmenle bir birlikteliği vardır.

HAZAR ERGÜÇLÜ INSTAGRAM

Hazar Ergüçlü, Instagram hesabını hazarerguclu kullanıcı adıyla kullanmaktadır.