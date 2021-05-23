Rol aldığı dizi final yapan Hazar Ergüçlü tatile koştu! İlk işi bikinili fotoğraf paylaşmak oldu
Son dönemde yıldızı parlayan oyuncular arasında yer alan Hazar Ergüçlü, önümüzdeki hafta final yapacak Alev Alev dizisinin çekimlerinin bitmesinin ardından tatile çıktı. Ergüçlü'nün tatilden paylaştığı pozlar çok sayıda beğeni aldı.
Show TV'de ekrana gelen Alev Alev dizisinde rol alan Hazar Ergüçlü, dizinin final yapması nedeniyle, rollerini çekip tatile çıktı. Yönetmen Onur Ünlü'yle yaşadığı aşk nedeniyle sosyal medyada sık sık gündem olan Ergüçlü, tatilden cesur pozlarını takipçileriyle paylaştı.
FOTOĞRAFLARINI SEVGİLİSİ ÇEKİYOR
Hazar Ergüçlü'nün verdiği bikinili pozları sevgilisi Onur Ünlü'nün çektiği belirtilirken, siyah bikini giyen Ergüçlü'nün fit vücudu dikkatlerden kaçmadı. Oyuncu, ayna karşısında yaptığı özçekimi de Instagram hesabının hikaye bölümden takipçilerine ulaştırdı.
Kaynak: Snob Magazin