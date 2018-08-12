Hazar Denizi, Hukuki Statüye Kavuştu

Azerbaycan, Rusya, Kazakistan, İran ve Türkmenistan cumhurbaşkanları, Aktau'da Hazar Denizi'nin Hukuki Statüsü Konvansiyonunu imzaladılar.

20 yılı aşkın süredir Hazar Denizi'nin kıyısı olan ülkeler tarafından paylaşılması ve kullanılabilmesi için yürütülen müzakereler, liderlerin bugün imzaladığı anlaşmayla nihayetlendi.

Azerbaycan, Rusya, Kazakistan, İran ve Türkmenistan cumhurbaşkanları, Kazakistan'ın Aktau kentinde düzenlenen Hazar Ülkeleri Devlet Başkanları Zirvesi'nde Hazar Denizi'nin Hukuki Statüsü Konvansiyonunu imzaladı.

Hazar Ülkeleri Devlet Başkanları Zirvesi'ne Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhammedov katıldı.

Anlaşmaya göre kıyıdaş ülkelerin iş birliği ilkelerini ve yasal sorumluluklarını içeren ve beş devlet için eşit şartlar getirdiği vurgulanan taslağa göre, Hazar'ın dibi, yan yana ve karşı karşıya olan ülkeler arasında bölgelere bölünecek.

Belgede yer alan çalışmalar 1996 yılından beri sürdürülmüş ve taslak sözleşmeye son olarak 4-5 Aralık 2017 tarihlerinde Moskova'da Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkeler dışişleri bakanlarının toplantısında karar verilmişti. - BAKÜ