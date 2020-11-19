Hazar Amani kimdir? Hazar Amani kaç yaşındadır? Nereli ve ne iş yapmaktadır?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hazar Amani kimdir? Hazar Amani kaç yaşındadır? Nereli ve ne iş yapmaktadır?

19.11.2020 11:33 | Son Güncelleme: 19.11.2020 11:37
Hazar Amani kimdir? Hazar Amani kaç yaşındadır? Nereli ve ne iş yapmaktadır?

Şarkıcı Sıla ile yaptığı evlilğin ardından magazin basınında sıkça ismi geçen Hazer Amani hakkında hayatına dair bilgiler merak ediliyor. Peki Hazer Amani kimdir, kaç yaşında?

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ile hayatını birleştiren ünlü şef Hazer Amani'nin hayatı merak konusu oldu. Magazin gündeminde yer alan evlilik haberleri sonrası vatandaşlar Sıla Gençoğlu ile nikah masasına oturan Hazer Amani'nin biyografisini sorgulamaya başladı. Peki, Hazer Amani kimdir ve kaç yaşındadır? İşte detaylar haberimizde...

HAZER AMANİ KİMDİR?

Hazar Amani kimdir? Hazar Amani kaç yaşındadır? Nereli ve ne iş yapmaktadır?

Hazer Amani, 1977 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Annesi Türk, babası ise İran Reşt'lidir. TED Ankara kolejinde okuduktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. Ancak o dönemlerden itibaren mutfağa meraklı olan Hazer Amani, Güney Afrika'da Cordon Bleu'ya gitti ve 3 yıl aşçılık eğitimi aldı. Staj yaptığı yerde 4 yıl orada çalışarak baş aşçı olarak işyerinden ayrıldı. Ardından bir otelde baş aşçı olarak çalışırken Chilai'nin ortağı ve genel müdürü Yusuf Köksal ile tanışarak, Türkiye'ye geldi. Böylece Chilai Restaurant kariyerine adım attı.

Amani, 2011 yılında 'Senenin En Yaratıcı Şefi' ödülünün sahibi oldu. Sadece yemek bilmek yeterli olmayınca, Cape Wine Academy'de 4 yıllık bir program olan, dünya şarapları ve şarap yetiştiriciliği üzerine eğitim aldı.

Daha önce 600 kişilik bir yemekte Nelson Mandela ve birçok önemli isme yemek hazırlayan ünlü aşçının idolü ise Marco Pierre White'dir. Bir süre ise Masterchef programında jüri üyesi olmuştur.

İlgili Haberler

Hazar Ergüçlü kimdir, kaç yaşında? Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi kimdir? Hazar Ergüçlü dizileri neler?
Hazar Ergüçlü kimdir, kaç yaşında? Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi kimdir? Hazar Ergüçlü dizileri neler?
Nurgül Yeşilçay kimdir? Kaç yaşında ve nerelidir? Ne iş yapmaktadır?
Nurgül Yeşilçay kimdir? Kaç yaşında ve nerelidir? Ne iş yapmaktadır?
Yaşar Yıldırım kimdir? Yaşar Yıldırım kaç yaşında, ne iş yapmaktadır? Yaşar Yıldırım biyografisi nedir?
Yaşar Yıldırım kimdir? Yaşar Yıldırım kaç yaşında, ne iş yapmaktadır? Yaşar Yıldırım biyografisi nedir?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Vladimir Putin Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Cansu Dere Cem Yılmaz Fatih Artman
Spor Mert Günok Erol Bulut Ozan Tufan Caner Erkin Lance Stroll
Tüm Haberler Kaza Bursa Medya Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hazar Amani kimdir? Hazar Amani kaç yaşındadır? Nereli ve ne iş yapmaktadır? - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.11.2020 11:37:43. #1.15#
title