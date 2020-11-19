Hazar Amani kimdir? Hazar Amani kaç yaşındadır? Nereli ve ne iş yapmaktadır?

Şarkıcı Sıla ile yaptığı evlilğin ardından magazin basınında sıkça ismi geçen Hazer Amani hakkında hayatına dair bilgiler merak ediliyor. Peki Hazer Amani kimdir, kaç yaşında?

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ile hayatını birleştiren ünlü şef Hazer Amani'nin hayatı merak konusu oldu. Magazin gündeminde yer alan evlilik haberleri sonrası vatandaşlar Sıla Gençoğlu ile nikah masasına oturan Hazer Amani'nin biyografisini sorgulamaya başladı. Peki, Hazer Amani kimdir ve kaç yaşındadır? İşte detaylar haberimizde...

HAZER AMANİ KİMDİR?

Hazer Amani, 1977 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Annesi Türk, babası ise İran Reşt'lidir. TED Ankara kolejinde okuduktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. Ancak o dönemlerden itibaren mutfağa meraklı olan Hazer Amani, Güney Afrika'da Cordon Bleu'ya gitti ve 3 yıl aşçılık eğitimi aldı. Staj yaptığı yerde 4 yıl orada çalışarak baş aşçı olarak işyerinden ayrıldı. Ardından bir otelde baş aşçı olarak çalışırken Chilai'nin ortağı ve genel müdürü Yusuf Köksal ile tanışarak, Türkiye'ye geldi. Böylece Chilai Restaurant kariyerine adım attı.

Amani, 2011 yılında 'Senenin En Yaratıcı Şefi' ödülünün sahibi oldu. Sadece yemek bilmek yeterli olmayınca, Cape Wine Academy'de 4 yıllık bir program olan, dünya şarapları ve şarap yetiştiriciliği üzerine eğitim aldı.

Daha önce 600 kişilik bir yemekte Nelson Mandela ve birçok önemli isme yemek hazırlayan ünlü aşçının idolü ise Marco Pierre White'dir. Bir süre ise Masterchef programında jüri üyesi olmuştur.