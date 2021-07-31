Hazal Subaşı'ndan ayrılan Rıza Kocaoğlu eski haline geri döndü
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Hazal Subaşı'ndan ayrılan Rıza Kocaoğlu eski haline geri döndü

Hazal Subaşı'ndan ayrılan Rıza Kocaoğlu eski haline geri döndü
Hürriyet - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu önceki gün Bitez'deki Sarnıç Beach'te görüntülendi.

Ünlü oyuncu önceki gün Bitez'deki Sarnıç Beach'te görüntülendi.

Yönetmen Neslihan Yeşilyurt ile denize girerken objektife takılan Kocaoğlu, kısa bir süre yüzdükten sonra şezlonguna döndü.

Geçtiğimiz yıl göbekli fotoğrafı çok konuşulan oyuncu, eski sevgilisi Hazal Subaşı ile detoksa girmiş ve çok zayıflamıştı. Kocaoğlu'nun göbekli halini görenler, "Ayrılır ayrılmaz eskiye dönmüş" yorumunda bulundu.

Kaynak: Hürriyet

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