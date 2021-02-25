Hazal Mert kimdir? Ebru Akel'le Kadın İsterse konuğu: Hazal Mert kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
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Hazal Mert kimdir? Ebru Akel'le Kadın İsterse konuğu: Hazal Mert kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

25.02.2021 10:14 | Son Güncelleme: 25.02.2021 10:18
Hazal Mert kimdir? Ebru Akel'le Kadın İsterse konuğu: Hazal Mert kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Türkiye Fitness Milli Takım Antrenörü, Fitness Teknik Kurul Üyesi, Türkiye Şampiyonu, Yaşam Koçu / Online Yaşam Koçu ve Yarışma Poz Koçu olan Hazal Mert kimdir? Ebru Akel'le Kadın İsterse konuğu: Hazal Mert kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Hazal Mert hayatı ve biyografisi nedir?

6 yaşında iken yeteneği keşfedilmiş, o dönemden itibaren spor ile iç içe yetişmiş bir sporcudur. Türkiye Fitness Milli Takım Antrenörü, Fitness Teknik Kurul Üyesi, Türkiye Şampiyonu, Yaşam Koçu/ Online Yaşam Koçu ve Yarışma Poz Koçu olanHazal Mert kimdir? Ebru Akel'le Kadın İsterse konuğu: Hazal Mert kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Hazal Mert hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

HAZAL MERT KİMDİR?

1989 yılının Ocak ayında dünyaya gelen Hazal Mert aslen Kütahya doğumludur. 6 yaşında iken yeteneği keşfedilmiş, o dönemden itibaren spor ile iç içe yetişmiştir. Muğla Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlik bölümü mezunudur. 265 seneyi aşkın, spor hayatında bir çok branşı profesyonel olarak yapmıştır. (Jimnastik, futbol, atletizm ve fitness) Yaptığı her branşta şampiyonluk yaşamış, sayısız kürsü görmüş, hayallerinin her zaman peşinden gitmiş ve çok çalışmıştır.

SPOR KARİYERİ

Profesyonel olarak fitness branşı ile 2009 senesinde üniversite eğitimi döneminde iken tanışan Hazal, Fitness branşında hem çalışmaya başlamış hemde fitness dünyası ile ilgili eğitimlerini planlamıştır.

2012 yılında, Türkiye Şampiyonu olmuş ve Milli Takım'a seçilmiştir. Podyumun büyüsü ile ard arda yarışmalara katılmaya devam etmiş, Milli sporcu olarak Ülkemizi yurt dışında temsil etmiştir. En son 2016 yılında, Türkiye Şampiyonu olmuştur. 2016 yılından bu yana kariyerine, Federasyonumuzda Fitness Teknik Üyesi ve Milli Takım Antrenörü olarak devam etmektedir.

Hazal Mert ayrıca diğer yandan, kendi işlerine de devam etmekte, Yurtiçi ve yurtdışı Birebir veya Uzaktan dersler vermekte, yarışmacılar hazırlamaya devam etmektedir.

MESLEKLERİ

– Türkiye Fitness Milli Takım Antrenörü

– Fitness Teknik Kurul Üyesi

– Türkiye Şampiyonu

– Yaşam Koçu/ Online Yaşam Koçu

– Yarışma Poz Koçu

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