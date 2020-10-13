Hazal Kaya, eşi Ali Atay ile ilk kez aynı projede

Güzel oyuncu Hazal Kaya, kendisi gibi oyuncu olan eşi Ali Atay ile ilk kez bir proje yer aldı. Bir online alışveriş uygulamasının tanıtıldığı reklam filmini sosyal medya hesabından paylaşan Hazal Kaya, yeni projesini takipçilerine duyurdu.

Oyuncu ve yönetmen Ali Atay ile geçtiğimiz yıl evlenen ve erkek çocuk dünya getiren genç oyuncu Hazal Kaya, evliliklerinin ardından ilk kez aynı projede çalıştı. Birlikte kameraların önüne geçen çift, bir online alışveriş uygulamasının yüzü oldu. Reklam filmini ilk kez İnstagram üzerinden paylaşan Hazal Kaya, eşiyle birlikte rol aldığı projeyi takipçilerinin beğenisine sundu.

''ORTAK PROJEDE OLMAK İSTERİM''

Eşi Ali Atay ile henüz sevgiliyken gerçekleştirdiği bir röportajda, Atay ile aynı projede oynama fikrine sıcak baktığını söyleyen Hazal Kaya, yıllar öncesinden ortak bir proje istediğinin mesajını vermişti.

''BAŞ ROL VERMİYORLAR'' ÇIKIŞI

Hazal Kaya, geçtiğimiz haftalarda yaptığı "Kilo aldığım dönem kapak çekimine gidip, sonrasında iç sayfalara alındığımı öğrendiğim oldum. Dizi sektörü de kilolu diye kadına başrol vermiyor" açıklamayla uzun süre konuşulmuştu.