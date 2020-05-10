Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi

Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi
10.05.2020 18:22 | Son Güncelleme: 10.05.2020 18:28

Oyuncu Ali Atay'la evlenen ve oğlu Fikret Ali'yi dünyaya getiren Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğluyla birlikte fotoğrafını paylaştı. Çiftin çocuğu Fikret Ali'nin de ilk defa bir fotoğrafta yüzü görünmüş oldu.

Anneler Günü'nde ünlü anneler de çocuklarıyla birlikte çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. O isimlerden biri de Hazal Kaya oldu.

İLK KEZ FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Bugüne kadar oğlu Fikret Ali'nin yüzünün görüldüğü fotoğrafları paylaşmayan Kaya, Anneler Günü'ne özel ilk kez bu kuralını bozdu. Güzel oyuncu paylaşımına "Anca yetiştik anneler gününe,malum bebek bakımı zor. Bugün benim bir insan yavrusuna annelik yaparken kutladığım ilk anneler günüm, pek güzelmiş böylesi de. Herhangi bir canlıya karşılıksız bir sevgiyle emek veren, doyuran,büyüten bütün kadınların anneler gününü kutlarım." notunu düştü.

Hazal Kaya, aynı paylaşımda bebekken annesiyle çekildiği bir fotoğrafa da yer verdi.

Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi
Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi
Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi
Haber Yorumları (1)
HASAN: Bize ne
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Oğlunu kaybeden Ebru'nun en acı Anneler Günü! Sözleri yürek yaktı Magazin
Oğlunu kaybeden Ebru'nun en acı Anneler Günü! Sözleri yürek yaktı
Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Magazin
Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
45 kilo vererek bambaşka biri olan ünlü şarkıcının sırrı ortaya çıktı Magazin
45 kilo vererek bambaşka biri olan ünlü şarkıcının sırrı ortaya çıktı
Serenay'ın annesini görenler gözlerine inanamadı! Kardeşi gibi Magazin
Serenay'ın annesini görenler gözlerine inanamadı! Kardeşi gibi
Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını 'Karantina çılgınlığı' notuyla ifşa etti Magazin
Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını "Karantina çılgınlığı" notuyla ifşa etti
Tatlı sürpriz! Fahriye Evcen'in oğlu Karan'la olan Anneler Günü pozuna beğeni yağdı Magazin
Tatlı sürpriz! Fahriye Evcen'in oğlu Karan'la olan Anneler Günü pozuna beğeni yağdı
Mustafa Karataş'a canlı yayında sorulan 'Mars' sorusu herkesi şaşırttı
Mustafa Karataş'a canlı yayında sorulan "Mars" sorusu herkesi şaşırttı
Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış
Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış
Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi
Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi
Annesini kaybeden güzel oyuncunun büyük acısı! Fotoğraflarıyla avunuyor
Annesini kaybeden güzel oyuncunun büyük acısı! Fotoğraflarıyla avunuyor
'Kıvanç'la öpüşeceğim için uyuyamadım' diyen isme bir de şimdi bakın!
"Kıvanç'la öpüşeceğim için uyuyamadım" diyen isme bir de şimdi bakın!
Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi
Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi
Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek
Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek
Kerim Sabancı ve Hacı Sabancı Boğaz'daki yalılarında denize karşı spor yaptı
Kerim Sabancı ve Hacı Sabancı Boğaz'daki yalılarında denize karşı spor yaptı
Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti
Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti
Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi
Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi
İş adamı Hikmet Tunceli, 'Yeşil ördek gibi daldım göllere' türküsünü koronavirüse uyarlayarak seslendirdi
İş adamı Hikmet Tunceli, "Yeşil ördek gibi daldım göllere" türküsünü koronavirüse uyarlayarak seslendirdi
Oyuncu Burak Deniz kaza yaptı, alkollü çıkınca ehliyetine el konuldu
Oyuncu Burak Deniz kaza yaptı, alkollü çıkınca ehliyetine el konuldu
Oyuncu Burak Deniz, seyir halindeyken motosiklet sürücüsüne çarptı
Oyuncu Burak Deniz, seyir halindeyken motosiklet sürücüsüne çarptı
Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu
Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu
Ivanka Trump'ın kişisel asistanı koronavirüse yakalandı
Ivanka Trump'ın kişisel asistanı koronavirüse yakalandı
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz
Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti
Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti
'Ty' adıyla bilinen ünlü rapçi Ben Chijioke, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
"Ty" adıyla bilinen ünlü rapçi Ben Chijioke, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Sanatçı Aydın Aydın, Taksim'de su israfına dikkat çekmek için leğende yıkandı
Sanatçı Aydın Aydın, Taksim'de su israfına dikkat çekmek için leğende yıkandı
Yazar Pucca, yanlış anlaşılmadan dolayı Ece Erken'e öfke kustu: Hayatımda gördüğüm en boş ve salak kişisin
Yazar Pucca, yanlış anlaşılmadan dolayı Ece Erken'e öfke kustu: Hayatımda gördüğüm en boş ve salak kişisin
Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti
Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti
İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti
İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti
Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi
Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yusuf Aslan Fahrettin Altun Canan Kaftancıoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Sinem Kobal Hande Erçel
Spor Can Bartu Ersun Yanal Yılmaz Vural Loris Karius Fernando Muslera
Daha Fazla Aydın Çocuk Türk Lirası Galatasaray
Şu an buradasınız: Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.5.2020 18:52:32. #1.14#
title