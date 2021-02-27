Hayvanseverlerden sokak hayvanlarına mama desteği
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Hayvanseverlerden sokak hayvanlarına mama desteği

27.02.2021 19:45 | Son Güncelleme: 27.02.2021 19:48
Hayvanseverlerden sokak hayvanlarına mama desteği

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde hayvanseverler, sokak hayvanlarına yaklaşık 360 kilogram mama desteği sağladı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde hayvanseverler, sokak hayvanlarına yaklaşık 360 kilogram mama desteği sağladı.

Sokakta Kalanlar Derneği ve bir grup hayvansever tarafından düzenlenen etkinlikte Çerkeş ilçesinde bulunan sokak hayvanlarına mama dağıtıldı.

Sokakta Kalanlar Derneği Başkanı Faruk Açık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çerkeş Belediyesi tarafından bölgede rehabilitasyon merkezi kurulması gerektiğini söyledi.

Arazideki ve ilçedeki hayvanlar için kaliteli bir yaşam alanı kurulmasını talep ettiklerini dile getiren Açık, "Hayvan popülasyonu büyük sorun haline gelmiştir. Önlem alınmadığı sürece bu sorun her geçen gün büyüyerek hayvanlar ve insanlar için sorun oluşturmaktadır. Hayvanlar, doğanın bir parçası ve ekolojik dengenin unsurudur. Tüm toplumu bu konuda daha duyarlı olmaya ve hayvanların yaşam haklarına saygı duyarak onlarla birlikte yaşamaya davet ediyorum. Bu konuda tüm belediyelerinde üzerine düşeni yerine getireceğini ümit ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Osman Türk

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