Hayvan severler çene kemiği kırılan kediye sahip çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hayvan severler çene kemiği kırılan kediye sahip çıktı

14.12.2020 19:46 | Son Güncelleme: 14.12.2020 19:53

Hayvan severler çene kemiği kırılan kediye sahip çıktı Edirne'de, hayvan severler çene kemiği kırık halde buldukları kediye sahip çıktı.

Hayvan severler çene kemiği kırılan kediye sahip çıktı

EDİRNE - Edirne'de, hayvan severler çene kemiği kırık halde buldukları kediye sahip çıktı. Bir aracın ezmesi sonucu feci şekilde yaralanan sokak kedisi, belediye veteriner işleri tarafından ameliyata alındı.

Geçirdiği trafik kazası sonucunda alt çene kemiğinde kırıkları olan sokak kedisine, hayvan severler sahip çıktı. Sokak Hayvanları Koruma Derneği aracılığıyla belediyeye ait Veteriner İşleri MKdürlüğüne teslim edilen sokak kedisi, tedavi altına alındı. İlk müdahale sonucu solunumu normale döndürülen talihsiz kedinin ameliyatının ardından çene kemiğinin tamamen toparlanmasının hedeflendiği belirtildi.

"Şuanda solunumu normale döndü"

Kedinin sağlık durumu hakkında bilgi veren Veteriner Hekim Mustafa Onur Altan, "Kedimiz, trafik kazası sonucunda alt çene kemiğinde kırıklar vardı. Diş yapısı tamamen bozulmuş, geldiğinde ağız boşluğu ve solunum yolları tamamen pıhtılaşmış, kan ile doluydu. Beslenme hiç yoktu. 72 saattir iç kanama geçirmemesi için gerekli önlemleri aldık. Şuanda solunumu normale döndü ve besleniyor. Ameliyata alarak, çene kemiğini tamamen toplayacağız" dedi.

Hayvan severler çene kemiği kırılan kediye sahip çıktı
Hayvan severler çene kemiği kırılan kediye sahip çıktı
Hayvan severler çene kemiği kırılan kediye sahip çıktı
Hayvan severler çene kemiği kırılan kediye sahip çıktı
Hayvan severler çene kemiği kırılan kediye sahip çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KORAY USTABAŞI

İlgili Haberler

Malatya'da ayağı kırılan köpeğe polis sahip çıktı
Malatya'da ayağı kırılan köpeğe polis sahip çıktı
Hayvan severler yaralı bulunca Milli Park Şefliğine getirdi
Hayvan severler yaralı bulunca Milli Park Şefliğine getirdi
Kötü şartlardan operasyon ile kurtarılan hayvanlara Keçiören Belediyesi sahip çıktı
Kötü şartlardan operasyon ile kurtarılan hayvanlara Keçiören Belediyesi sahip çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay İlham Aliyev Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Aleyna Tilki Acun Ilıcalı
Spor Neymar Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ümit Şamiloğlu Malcolm Thomas
Tüm Haberler Çocuk İzmir Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hayvan severler çene kemiği kırılan kediye sahip çıktı - Edirne
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 19:58:20. #1.14#
title