Hayvanlarını satıp estetik yaptırdığı karısı evden kaçtı, çift canlı yayında yüzleşti

Esra Erol'un programına çıkarak "Hayvanlarımı yarı fiyatına satıp eşime estetik yaptırdım sonra da kaçtı gitti" diyerek yardım isteyen çiftçi Yalçın Okur, dün canlı yayında eşiyle yüzleşti. Eşiyle yaşadığı sorunlardan dolayı evden ayrıldığını söyleyen kadının daha önce Yalçın Okur için uzaklaştırma kararı aldırdığını ortaya çıktı.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında yine ilginç bir olay işlenmeye başladı. Samsun'da çiftçilik yapan Yalçın Okur, 90 bin TL'lik hayvanlarını yarı fiyatına satıp eşine estetik yaptırdığını sonra da terk edildiğini söyledi. "Madem terk edecektin estetik yaptırmadan gitseydin. Bir kere 'canım kocacım' deseydin dünyaları verirdim" diyerek isyan eden adam, dün karısı ile yüzleşti.

"BANA BİR KERE 'KOCACIM' DESEYDİ DÜNYALARI VERİRDİM"

Canlı yanına katılan Yalçın Okur, "13 yıldır evliyiz. Eşim kuzeni Büşra'nın yanına geldi. O burun estetiği olmuş. Eşim geldi bana 1 ay yalvardı, 'beni de burun estetiği yaptır' diye. Ben seni bu şekilde seviyorum, biz çiftçiyiz dedim ama 'yok' dedi, ısrar etti, ağladı. Bizi hiç sevmedi, çocuklarını sevmedi, hep kendini sevdi. 15 bin lira ona vereceğime sana bilezik alayım dedim. Ama eşim 'masada kalsam da yaptıracağım' dedi. Baştan aşağı yeniden yaptım. Madem kötüydüm neden estetik yaptırmadan gitmedi? Çocukları eve bırakmış, yemek bile yapmamış. 'Ben gidiyorum kızım, kendi ayaklarımın üzerinde duracağım. İstanbul'a gidiyorum çalışacağım' demiş" dedi.

"Bana bir kere 'canım kocacığım' dese dünyaları veririm. 90 bin liralık hayvanlarımı 45 bin liraya sattım. Son 1 senedir bana seni seviyorum bile demedi" diyen Yalçın Okur, canlı yayında gözyaşlarına boğulmuştu.

EŞİ İÇİN UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Estetik yaptırarak evden kaçtığı ileri sürülen Meral Okur, dün Esra Erol'un canlı yayınına çıktı. Esra Erol'un davetini kabul eden Meral Okur, Yalçın Okur için daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığını söyledi.

"BANA İZİN VERİP SONRA ONUN ARKASINDA BİR ŞEYLER ARIYORSUN"

Yaşadıkları olayları detaylı bir şekilde anlatmaya başlayan Meral Okur, "Esra Hanım, ameliyat oldum. Doktor bana 1-2 ay boyunca ağırlık kaldırmayacaksın dedi. Benim eşim gurbete gitti aramızda da hiçbir şey yoktu. Ben bir gün aradım onu dedim ki; 'kardeşimin sevgilisiyle tanışmak istiyorum, çok da bunaldım onlarla tatile gidebilir miyim' diye sordum. 'İzin vermesem tavır yapacaksın git madem' dedi. Sen izin verdiysen verdin neden arkamdan annemi arıyorsun. Arkasında bir şey arıyorsun" diyerek eşine isyan etti.

"KIYAFET ALMAMA BİLE LAF EDİYORSUN"

Yaşadığı olaylardan sonra çok bunaldığını belirten Meral Okur, sözlerine şöyle devam etti: "Ben o yaşananlara çok sinirlendim senin çenene katlanamam ben. Gezmeye gideceğimi söylüyorum, kıyafet alıyorum laf ediyorsun, her şeye konuşuyorsun.

"HAMİLEYKEN BENİ TEKME TOKAT DÖVDÜN"

Ben, bu şekilde yaşamak istemiyorum. Kadınlardan sevgi dileniyorsunuz. Ben senden çok sevgi dilendim. 15 yaşından beri sevgi dileniyordum. Ben hamileydim sen beni tekme tokat dövdün."

ESRA EROL DEVREYE GİRDİ

Karısının açıklamalarından sonra söz hakkı alan Yalçın Okur ise eşinden kesinlikle boşanmak istediğini çocuklarının velayetini almak istediğini söyledi. Esra Erol ise çiftin arasında büyük sorunlar olmadığını bu sebepten de onları ilerleyen günlerde barıştırmak istediğini söyledi.