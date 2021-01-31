Hayvanları için karlı tepelerden kızaklarla ot taşıyorlar
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Hayvanları için karlı tepelerden kızaklarla ot taşıyorlar

31.01.2021 10:33 | Son Güncelleme: 31.01.2021 10:36
Hayvanları için karlı tepelerden kızaklarla ot taşıyorlar

Kar yağışının etkili olduğu Bingöl'ün Karlıova ilçesinde besiciler, hayvanları için kızaklarla ot taşıyor.

Kar yağışının etkili olduğu Bingöl'ün Karlıova ilçesinde besiciler, hayvanları için kızaklarla ot taşıyor.

Bingöl'de kar yağışı yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, il genelinde önceki gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle 281 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapanan yolların ulaşıma açılması için 2 kar savurma, 19 greyder, 5 dozer, 23 kepçe, 3 kar küreme ve 110 personelle çalışmalar sürüyor.

Valilik, dün kar yağışı nedeniyle kapanan Genç-Yenisu yolunun ulaşıma açıldığını bildirdi.

Otlar kızaklarla taşınıyor

Kar yağışından olumsuz etkilenen Karlıova ilçesindeki besiciler, hayvanlarını beslemek için karlı tepelerden kızaklarla ot taşıyor.

Köyde 100 keçi besleyen Kemal Kartal, kış şartlarından dolayı hayvanları beslemekte güçlük çektiklerini belirtti.

"Yaz aylarında büyük uğraşlarla biçtiğimiz otları köyün dışında istifledik. Ağır kış şartlarına rağmen her gün 300 metrelik yolu aşıp ot getiriyoruz." diyen Kartal, bu otları kızaklarla taşıdıklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz

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