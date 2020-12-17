Son dakika haberi | Hayvanları için almıştı, hepsi yangında kül oldu
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Son dakika haberi | Hayvanları için almıştı, hepsi yangında kül oldu

17.12.2020 11:06 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:24

Gelen son dakika haberine göre Hayvanları için almıştı, hepsi yangında kül oldu Yangında bin 500 adet saman ve 300 adet yonca balyaları kül oldu Amasya'nın Göynücek ilçesine bağlı Şeyhoğlu köyünde meydana gelen samanlık yangınında bin 500 adet saman ve 300 adet yonca balyaları kül oldu.

Hayvanları için almıştı, hepsi yangında kül oldu

Yangında bin 500 adet saman ve 300 adet yonca balyaları kül oldu

AMASYA - Amasya'nın Göynücek ilçesine bağlı Şeyhoğlu köyünde meydana gelen samanlık yangınında bin 500 adet saman ve 300 adet yonca balyaları kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, köyde çiftçilik ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Duran Demir'e ait samanlıkta yangın çıktı. Yangına önce köylüler, sonrasında Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını eve ve ahıra sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Samanlık yangınında bin 500 adet saman ve 300 adet yonca balyaları kül oldu.

Yangında can kaybı yaşanmazken büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Son dakika haberi | Hayvanları için almıştı, hepsi yangında kül oldu
Son dakika haberi | Hayvanları için almıştı, hepsi yangında kül oldu
Son dakika haberi | Hayvanları için almıştı, hepsi yangında kül oldu
Son dakika haberi | Hayvanları için almıştı, hepsi yangında kül oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK

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