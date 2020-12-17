Son dakika haberi | Hayvanları için almıştı, hepsi yangında kül oldu

Gelen son dakika haberine göre Hayvanları için almıştı, hepsi yangında kül oldu Yangında bin 500 adet saman ve 300 adet yonca balyaları kül oldu Amasya'nın Göynücek ilçesine bağlı Şeyhoğlu köyünde meydana gelen samanlık yangınında bin 500 adet saman ve 300 adet yonca balyaları kül oldu.