Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber'a tepki yağdı
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Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber'a tepki yağdı

Video paylaşım platformu YouTube'da Otonom Duyusal Meridyen Tepkisi ya da bilinen adıyla ASMR türünde çektiği videoları ile bilinen Güney Koreli YouTuber Sooyoung, hayvanları canlı canlı yediği videolar sebebiyle büyük tepki çekti.

10.04.2020 13:04 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:35

Güney Koreli YouTuber Sooyoung, Youtube'ta canlı canl hayvan yediği için tepki çekti. Genellikle ahtapot veya kalamar gibi deniz mahsullerini yiyen Ssoyoung, sosyal medyadaki kullanıcılar tarafından hayvan istismarı ile suçlandı.

"HAYVANLARA İŞKENCE ETMEYİ SEVEN BİR SOSYOPAT"

Sooyoung'a yönelik tepkilerin büyümesinin bir nedeni de popüler YouTuber Ethan Klein'ın çektiği video oldu. h3h3Productions adlı kanalındaki yeni videosunda ASMR temalı videoların artık çok ileri gittiğini söyleyen Klein, Güney Koreli YouTuber'ı "hayvanlara işkence etmeyi seven bir sosyopat" olarak tanımlamıştı.

Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber'a tepki yağdı

HAYVAN İSTİSMARIYLA SUÇLANIYOR

Ssooyoung'ın kanalında yayınladığı son videosunun altına oldukça sert ifadeler içeren yorumlar geldi. Kullanıcılar Güney Koreli Youtuber'ı hayvan istismarıyla suçlandı.

Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber'a tepki yağdı

ASMR NEDİR?

Tam adı Automonous Sensory Meridian Response (Otonom Duyusal Meridyen Tepkisi) olan ASMR, rahatlatıcı etkiye sahip bir ses türü olarak biliniyor. Beyinsel orgazm veya omurga karıncalanması şeklinde de adlandırılan ASMR, özellikle YouTube sayesinde bir trend hale geldi. Yemek sesi, kağıt sesi, makas sesi, tıklama sesleri, paket açılımı ve fısıltı, ASMR etkisi yaratan seslerin başında geliyor. Endorfin salgılaması nedeniyle beyin fonksiyonlarını rahatlatan bu sesler, bilhassa uyku problemi yaşayan kişiler için birebir. Nitekim bilimsel araştırmalar da bu kanıyı doğruluyor.

Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber'a tepki yağdı

Editörün notu: Video, Türk toplumunun tüketim kültürüne ve hassasiyetlerine aykırı olduğundan haberin içine eklenmemiştir.

Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber'a tepki yağdı
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