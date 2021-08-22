Hayvanları araçların altında kalan mahalleli yola kasis istiyor

Hayvanları araçların altında kalan mahalleli yola kasis istiyor Otomobilin köpeğe çarpma anı kameralara yansıdı Kayseri'nin Develi ilçesinde hızlı geçen araçlardan dolayı hayvanları telef olan mahalle sakinleri, yol üzerine kasis yapılmasını istiyor.

Hayvanları araçların altında kalan mahalleli yola kasis istiyor

Otomobilin köpeğe çarpma anı kameralara yansıdı

KAYSERİ - Kayseri'nin Develi ilçesinde hızlı geçen araçlardan dolayı hayvanları telef olan mahalle sakinleri, yol üzerine kasis yapılmasını istiyor.

İlçeye bağlı Sindelhöyük Mahallesi'nde kantar yolu olarak da bilinen Hasan Hodul Caddesi üzerinde sürücülerin çok hızlı gitmesinden ve yolda hız kesici kasis bulunmaması nedeni ile mahallede barınan hayvanlar araçların çarpmasından dolayı telef oluyor. Yol üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe otomobilin çarpması yansıdı.

Aracın çarptığı köpeğin sahibi Emre İler, köpeğin yavrularını emzirmeye bile yürüyerek gidemediğini söyleyerek hız sınırının 30 olduğu yolda kasis olmadığını ve bu yüzden arabaların çok süratli geçtiği için hayvanının telef olduğunu belirtti. Kazaların meydana geldiği yol üzerinde besi çiftliği olan Emre İler, "Buradan geçen araçlar hız sınırına uymuyor, ben bu sorunla alakalı Belediyeye 7 tane dilekçe verdim mahallelinin imzasını toplayarak ama hiçbiri fayda etmedi. Benim 2 yılda 27 hayvanım öldü, hepsini fotoğrafladım Belediye Başkanıma gönderdim. Sorunu bildirdiğim halde dönüş alamadım. Biz burada geçimimizi hayvancılıktan sağlıyoruz ve bu sorunun çözümü için yetkililere sesleniyoruz. Köpeğim var ayakları ezildi 6 tane yavrusu var emzirmeye gidemiyor ben kucaklayıp götürüyorum. Yetkililerden bu yol insan hayatına da mal olmadan buraya hız kesici kasis yapmalarını istiyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mahmut Kılınç