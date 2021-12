Hayvanlar Bizim Can Dostlarımızdır

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (Habermetre) - Vali Mehmet Alpaslan Işık, İlimiz Merkez Başakşehir Mahallesi 2. TOKİ bölgesinde yaşanan köpek ölümlerine ilişkin olarak bölgeyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ve Başakşehir Mahallesi muhtarı Durmuş Erken'in de eşlik ettiği incelemelerde Vali Mehmet Alpaslan Işık, daha önce zehirlendikleri belirlenen ve mahallenin farklı noktalarında cesetlerine ulaşılan köpeklerin neden öldürülmüş olabileceği konusunda yetkililerden bilgiler aldı. Bölgede yaşayan vatandaşlar ile köpeklerin zehirlenerek öldürülmesine ilişkin bir süre sohbet ederek yaşanan olaya tepki gösteren Vali Işık, konunun ilgili birimler tarafından araştırılarak sorumlularının bir an önce bulunması için gerekli talimatları verdiğini ifade etti. Yaşanan olayın bir insanlık ayıbı olduğunu dile getiren Vali Işık, "Onlar bizim can dostlarımız. Onların yaşamlarını sürdürebilmeleri için oluşturulan besleme noktaları ve barınaklarımız mevcut. Yaşanan bu durum üzüntü verici. Sahipsiz olduğunu düşündükleri sokak köpeklerini öldürmek tam bir vicdansızlık örneği. Onların da bir sahibi var. Onlar Allah'ın yeryüzündeki dilsiz kullarıdır. Bu anlayışla hareket edersek konunun çözümünü de hep birlikte bulabiliriz. Bu konuda insanlarımızı daha duyarlı olmaya çağırıyorum. Yaşanan bu acımasızlığın sorumluları her kimlerse bir an önce bulunması ve haklarında gerekli yasal işlemlerin başlatılması noktasında bu sürecin bizzat takipçisi olacağım. Bu konunun çözümü için hep birlikte hareket etmeli ve can dostlarımızı kalabilecekleri barınaklara ve güvenli ellere emanet etmeliyiz. " dedi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisleri tarafından bölgede yaşayan sokak köpeklerinin kış ayında yiyecek bulmakta zorlanmaları nedeniyle belirlenen bölgelere köpek mamaları bırakılarak yiyecekleri tedarik ediliyor.

