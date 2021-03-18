Hayvanat bahçesindeki geyiği kaçırıp yiyen 2 kişi tutuklandı
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Hayvanat bahçesindeki geyiği kaçırıp yiyen 2 kişi tutuklandı

18.03.2021 15:14 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:49
Hayvanat bahçesindeki geyiği kaçırıp yiyen 2 kişi tutuklandı

ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde seramik fabrikasına ait hayvanat bahçesindeki geyiği kaçırıp, keserek yediği belirlenen 2 kişi, yakalanıp, tutuklandı.

ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde seramik fabrikasına ait hayvanat bahçesindeki geyiği kaçırıp, keserek yediği belirlenen 2 kişi, yakalanıp, tutuklandı.

Gökçebey ilçesindeki seramik fabrikasının hayvanat bahçesindeki geyik, otlaması için çıkarıldığı fabrikanın arka bölümündeki boş arazide kayboldu. Bölgede arama yapan bakıcılar geyiği bulamayınca, jandarmaya haber verildi. Geyiğin izini süren jandarma ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerini başvurdu, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını izledi. Ekipler, geyiğin C.A. ve M.B. tarafından kaçırıldığını tespit etti. Jandarma ekipleri, önceki gün şüphelilerin adreslerine baskın düzenledi. C.A. ve M.B. gözaltına alındı.Şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinde geyiği kaçırdıktan sonra silahla vurarak öldürdükten sonra kesip yediklerini söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Hayvanat bahçesindeki geyiği kaçırıp yiyen 2 kişi tutuklandı
Hayvanat bahçesindeki geyiği kaçırıp yiyen 2 kişi tutuklandı
Hayvanat bahçesindeki geyiği kaçırıp yiyen 2 kişi tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aytaç ÖZTÜRK

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