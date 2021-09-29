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Hayvanat bahçesinde survivor parkuru gibi park

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Hayvanat bahçesinde survivor parkuru gibi park

Bursa'da hayvanat bahçesine gelip hayvanları gören çocuklar, survivor parkuru gibi doğal malzemelerden yapılmış parkta kıyasıya yarışıyor.

BURSA (İHA) - Bursa'da hayvanat bahçesine gelip hayvanları gören çocuklar, survivor parkuru gibi doğal malzemelerden yapılmış parkta kıyasıya yarışıyor.

Bursa Hayvanat Bahçesine gelen çocuklar, zamanın nasıl geçtiğini anlamıyor. Aileleriyle birlikte hayvanat bahçesine gelen çocuklar, ilk defa gördükleri hayvanları merakla izliyor. Çocuklar, tamamen doğal ağaçlardan yapılan survivor parkuru gibi parkta kıyasıya yarışıp eğleniyor. Akasya ağacının kıvrımlı doğal şekillerinin bulunduğu tematik oyun gruplarında çocuklar Oyunlar oynuyor.

Pandemiden dolayı uzun süredir evlerinden çıkamayan aileler, çocuklarıyla hayvanat bahçesine akın etti. Hayvanat bahçesini tıklım tıklım dolduran çocuklar, neşeli vakit geçirmenin keyfini yaşadı.

Hayvanat bahçesinde keyifli vakit geçirdiklerini ifade eden çocuklar, "Buraya uzun zamandır gelmiyorduk. Hayvanları görüp çok eğlendik. Televizyonda ve internette gördüğümüz hayvanların gerçeğini burada görmek çok keyifli. Hayvanları gördükten sonra doğal ağaçlardan yapılan parkurlarda kıyasıya yarıştık. Bu parkta oynamak çok eğlenceli" dediler. - BURSA

Hayvanat bahçesinde survivor parkuru gibi park

Hayvanat bahçesinde survivor parkuru gibi park

Hayvanat bahçesinde survivor parkuru gibi park

Hayvanat bahçesinde survivor parkuru gibi park

Hayvanat bahçesinde survivor parkuru gibi park

Hayvanat bahçesinde survivor parkuru gibi park

Hayvanat bahçesinde survivor parkuru gibi park

Hayvanat bahçesinde survivor parkuru gibi park

Hayvanat bahçesinde survivor parkuru gibi park

Hayvanat bahçesinde survivor parkuru gibi park

Hayvanat bahçesinde survivor parkuru gibi park

Hayvanat bahçesinde survivor parkuru gibi park

Hayvanat bahçesinde survivor parkuru gibi park

Hayvanat bahçesinde survivor parkuru gibi park

Hayvanat bahçesinde survivor parkuru gibi park

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