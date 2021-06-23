Hayvanat bahçesi görevlilerine sarıçam ormanlarında "yaban hayatını izleme" eğitimi

Bozayı, vaşak, kurt, tilki gibi farklı yaban türlerine ev sahipliği yapan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki sarıçam ormanlarında, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi görevlilerine "yaban hayatını izleme" eğitimi verildi.

Bozayı, vaşak, kurt, tilki gibi farklı yaban türlerine ev sahipliği yapan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki sarıçam ormanlarında, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi görevlilerine "yaban hayatını izleme" eğitimi verildi.

KuzeyDoğa Derneği görevlilerince verilen eğitimde, yaban hayvanlarını izleme, izini sürme, yakalama ile kapan kurma gibi konularda hayvanat bahçesi görevlileri bilgilendirildi.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, yaban hayatı ile ilgili yapılan bilimsel çalışmalar konusunda bazı kurumlara eğitim ve destek sağladıklarını söyledi.

Yaban hayatını takip etmeyi ve Türkiye'deki yaban hayatı uzmanı sayısını arttırmayı amaçladıklarını ifade eden Çoban, "Vaşak yakalayıp uydu vericisi takacağız ve Eskişehir'den gelen ekiplerle takip edeceğiz. Burada hem veteriner hekimler hem de vaşağın bakıcıları var. Onlar doğada vaşakların hareketlerini gözlemleyerek kendi vaşaklarıyla karşılaştıracak." dedi.

Hayvanat bahçesinde görevli veteriner hekim Cenk Korugan ise bölgede iki ekip halinde eğitim aldıklarını anlattı.

Hayvanat bahçesi çalışanlarından Hüseyin Akar da eğitimle yaban hayvanlarının doğadaki ortamlarını görebildiklerini dile getirerek "Bahçemize ilk defa bir vaşak geldi ve biz de çok heyecanlandık. KuzeyDoğa Derneği'ne teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci