Hayvana şiddet bitmiyor! Kedinin gözlerini oyup yakarak öldürdüler Hayvana yapılan zulümlerin ardı arkası kesilmiyor. Bursa'da inşaatta, gözleri oyulduktan sonra yakılarak can vermiş kedi cesedi bulundu. İşkence belirtileri bulunan olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yıllardır tamamlanmayan ve madde bağımlıların mekanı haline gelen inşaatta, gözleri oyulduktan sonra yakılarak öldürülmüş kedi bulundu. Gemlik ilçesi, Dr. Ziya Kaya Mahallesi, Başar Sokak'ta birkaç yıl önce başlayan bina inşaatı, müteahhitin işi yarıda bırakıp kaçması sonucu durdu. Boş kalan bina, uyuşturucu madde kullanıcılarının mekanı haline geldi. GÖZLERİ OYULMUŞ, YAKILARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ Bugün öğle saatlerinde binanın zemin katında bir sokak kedisi yakılarak öldürülmüş bulundu. Kedinin öldürülmeden önce gözlerinin oyulduğu belirlendi. İnşaatta çok sayıda alkol şişesi bulunurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaynak: DHA