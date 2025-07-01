Hayvan pazarları neden kapatıldı, ne zaman açılacak?

Hayvan pazarları neden kapatıldı, ne zaman açılacak?
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Tarım Ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 81 ilin tarım ve orman il müdürlüklerine gönderilen yazıyla ülke genelinde hayvan pazarlarının ikinci bir emre kadar kapatıldığını bildirdi. Peki, Hayvan pazarları neden kapatıldı, ne zaman açılacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 81 il müdürlüklerine acele kodlu yazı gönderdi. Şap hastalığında artış görüldüğü gerekçesiyle, tüm hayvan pazarlarının kapatılması istendi. Peki, Hayvan pazarları neden kapatıldı, ne zaman açılacak?

HAYVAN PAZARLARI NEDEN KAPATILDI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Genel müdürlüğün il müdürlüklerine gönderdiği, acele kodlu yazıda, Kurban Bayramı nedeniyle ülke genelinde hayvan hareketlerinde yoğun bir sirkülasyon gerçekleştiği ve salgın niteliği taşıyan hastalıklardan biri olan şap hastalığı miktarlarında artış gözlemlendiği belirtildi.

Tespit edilen şap hastalığı miktarlarında karantina tedbirleri alındığı, hasta hayvanlardan numuneler toplandığı, hayvan hareketleri kısıtlandığı, farkındalığı artırmak üzere eğitim ve saha tatbikatları yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Hasta hayvanlardan alınan numunelerde şap hastalığı etkeni virüsler üzerinde yapılan çalışmalarda genetik/antijenik değişiklikler tespit edilmiştir.

Hayvan pazarları neden kapatıldı, ne zaman açılacak?

AŞI ÜRETİMİ TAMAMLANDI AMA...

Yeni ortaya çıkan bu virüs tiplerine karşı koruyucu aşı üretimi tamamlanmış ve sahada kullanıma başlanmıştır. Ancak kısa sürede duyarlı türden tüm çift tırnaklı hayvanların aşılanması mümkün görünmemektedir.

İKİNCİ BİR EMRE KADAR AÇILMAYACAK

Riskli bölgelerde hayvan hareketlerinin kısıtlanmasının aşılamadan daha etkin bir yöntem olduğu tüm kamuoyu tarafından bilinmektedir. Bu kapsamda hayvan satış yerlerinde (hayvan pazarı, canlı hayvan borsası, hayvan toplama ve satış merkezi, park ve panayırları), hayvan ve ziyaretçi hareketliliğinin yoğun olması hastalığın yayılımında yüksek risk oluşturacağından iliniz genelinde faaliyet gösteren hayvan satış yerlerinin tamamının ikinci bir emre kadar ivedi bir şekilde kapatılması hususunda gereğini rica ederim."

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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