Hayvan otlatmaya giden şahıstan 3 gündür haber alınamıyor

Tokat'ın Erbaa ilçesi Kavalcık köyünde hayvan otlamaya giden ve bir daha geri dönmeyen Ömer Kaya'dan 3 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre Erbaa ilçesi Kavalcık köyünde ikamet eden Ömer Kaya (43) perşembe günü Göğün mezrasında hayvanlarını otlatmaya gitti. Eve bir daha dönmeyen Kaya'dan haber alamayan yakınları ormanlık alanda aramalarına rağmen bir sonuç alamadı. Olayın jandarma ekiplerine haber verilmesinin ardından arama çalışması başlatıldı. AFAD ve jandarma ekipleri cumartesi günü başladıkları arama çalışmalarında henüz bir bulguya rastlamadı. Arama çalışmaları sürüyor. - TOKAT

Kaynak: İHA