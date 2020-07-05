Hayvan otlatırken, yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü
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Hayvan otlatırken, yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde bağlı Karşı köyünde yaşayan Hasan Davulcu (65), hayvanlarını otlatmak çıkıp, geri dönmedi.

Hayvan otlatırken, yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü
05.07.2020 15:50 | Son Güncelleme: 05.07.2020 15:53

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde bağlı Karşı köyünde yaşayan Hasan Davulcu (65), hayvanlarını otlatmak çıkıp, geri dönmedi. Köyde arama yapan yakınları Davulcu'nun cansız bedenini buldu. Davulcu'nun, nereden geldiği bilinmeyen yorgun merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Köyde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Hasan Davulcu, dün sabah küçükbaş hayvanlarını otlatmak için evden çıktı. Akşam saatlerine doğru Davulcu'nun eve gelmemesi üzerine yakınları köyde arama başlattı. Aramada Davulcu'nun cansız bedeni, köy yakınındaki kıyı yol mevkisinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, Davulcu'nun göğsüne 1 adet kurşunun isabet ettiğini tespit etti. Davulcu'nun, ilk belirlemelere göre nereden geldiği bilinmeyen yorgun merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

'SIK SIK SİLAH SESİ DUYUYORUZ' 

Davulcu'nun cansız bedeni olay yerine yapılan incelemenin ardından, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Öte yandan köylüler ise, bölgede sık sık silah sesi duyduklarını söyledi. Ayrıca, Hasan Davulcu'nun Youtube'da 'Gamaz Hasan' adıyla av hikayeleri paylaştığı öğrenildi.


Kaynak: DHA

Manşet

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