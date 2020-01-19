Hayvan otlatırken kazara kendini vuran çoban hayatını kaybetti
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Hayvan otlatırken kazara kendini vuran çoban hayatını kaybetti

Amasya'da hayvan otlatırken kazara kendini vuran çoban Samsun'daki hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

19.01.2020 22:52 | Son Güncelleme: 19.01.2020 22:57
Hayvan otlatırken kazara kendini vuran çoban hayatını kaybetti

'da hayvan otlatırken kazara kendini vuran çoban 'daki hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un ilçesine sınır olan Amasya'nın Taşova ilçesinin Alçakbel köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvan otlatan 23 yaşındaki omzuna astığı av tüfeğinin ateş alması sonucu kazara kendini bacağından yaraladı. Tüfek omzunda asılı halde amcası Mehmet Kaya tarafından yaralı olarak bulunan Özcan Kaya, yakınları tarafından olay yerine yakın olduğu için Samsun'un Asarcık ilçesindeki Asarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorların müdahale ettiği genç çobanın yolda hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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