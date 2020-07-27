Hayvan Hakları Federasyonundan Mezitli Hayvan Mezarlığına ziyaret
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Hayvan Hakları Federasyonundan Mezitli Hayvan Mezarlığına ziyaret

Hayvan Hakları Federasyonu Saha Sorumlusu Zuhal Arslan, Mezitli Belediyesi Hayvan Mezarlığını ziyaret etti.

Hayvan Hakları Federasyonundan Mezitli Hayvan Mezarlığına ziyaret
27.07.2020 17:05 | Son Güncelleme: 27.07.2020 18:27

Hayvan Hakları Federasyonu Saha Sorumlusu Zuhal Arslan, Mezitli Belediyesi Hayvan Mezarlığını ziyaret etti. Mersinli havyan severlerin de eşlik ettiği ziyarette, duygusal anlar yaşandı.

Federasyon Saha Sorumlusu Arslan ve beraberindekiler, Mezitli Belediyesi Hayvan Mezarlığındaki mezarları tek tek gezdi. Mezar taşlarına yazılan yazıları okuyan ziyaretçiler, göz yaşlarına hakim olamadı. Ziyaretçiler, mezarları ve çevresine dökülen bitkileri de suladı.

"Mezarlığı ziyaretimizde duygusal anlar yaşadık"

Arslan ve hayvan severler, daha sonra Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile makamında bir araya geldi. Ziyarette, Mersin'e bir hayvan mezarlığı kazandırdığı için Başkan Tarhan'a teşekkür eden Zuhal Arslan, "Biz hayvan severler için en zor şey, yaşamımızın bir bölümünü paylaştığımız hayvan dostlarımızı kaybettikten sonra onları toprağa verebileceğimiz bir alanın olmamasıydı. Canımızın birer parçası olan hayvanlarımızı ya uygun olmayan koşullarda gizlice gömmek zorunda kalıyor ya da ne olacağını bilmez bir biçimde belediye yetkililerine teslim ediyorduk. Ancak, Mezitli Belediyemizin böyle bir hayvan mezarlığı açtığını duyunca yerinde görmek için Mersin'e gelerek hayvan sever dostlarımızla birlikte incelemelerde bulunduk. Son derece hassas bir biçimde her ayrıntı düşünülerek ortaya çıkarılmış hayvan mezarlığımız tüm arkadaşlarımızı çok etkiledi. Özellikle dostlarını kaybeden insanlarımızın mesajları duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Bunun bütün belediyelere örnek olmasını istiyorum. Başkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız" dedi.

"Gönül rahatlığı ile kaybettiğimiz dostlarımızı buraya teslim edebiliyoruz"

Mezitli'de hayvanların bir mal olarak değil de bir birey olarak görüldüğünün altını çizen Mersinli hayvan sever Sevil Kumaş ise "Bir hayvan sever olarak Mezitli Belediyemizin hayata geçirdiği hayvan mezarlığı beni çok duygulandırdı. Biz de belediyemize destek olmaya çalışıyoruz. Bazı mezarlara çiçek ektik, temizledik. Eskiden hayvanlarımızı gömerken insanlar bize ne yapıyoruz diye bakıyordu. Ama şimdi gönül rahatlığı ile buraya gelip hayvanlarımızı gömebiliyoruz. Mezarlarını yaptırıyor, ziyaret ediyoruz. Bu konuda Mezitli Belediyemize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hayvan sever dostlarımızın acılarını paylaşmak istedik"

İlçede yaşayan ve kedi, köpek sahibi olan vatandaşların talebi doğrultusunda Hayvan Mezarlığı projesini hayata geçirdikleri bilgisini veren Başkan Tarhan da "Son derece hassas ve önemli bulduğumuz bu talebe duyarsız kalmadık. Orman Bakanlığından aldığımız bir yerde hayvan mezarlığı yaptık. Bu şekilde hayvan sever vatandaşlarımızın acılarını paylaşmak adına böyle bir adım attık. Hayvanlarının mezarlarını ziyaret edebiliyorlar. Orada belediyemizin desteği ile ücretsiz bir şekilde defin işlemleri gerçekleşiyor" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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