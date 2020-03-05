HAYTAP'dan Akşehir Belediyesine teşekkür ziyareti

05.03.2020 09:40 | Son Güncelleme: 05.03.2020 10:12

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) temsilcileri, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya'yı ziyaret etti.

HAYTAP Basın Sözcüsü Şule Baylan ve Ilgın HAYTAP temsilcisi Ebru Cumbul, Akşehir Belediyesinin kısırlaştırma, mama-su kapları, besleme noktaları, çocuklara hayvan sevgisi aşılamak adına tiyatro gösterimleri, afiş-bilboard çalışmaları, Konya'ya hayvan hastanesine gönderilen yaralı hayvanların sevki ve sokak hayvanı sahiplendirme çalışmaları konusundaki titiz çalışmalarından dolayı Akkaya'ya teşekkür etti.

Cumbul, "Küçük bütçelerle büyük hizmetler, büyük işler yapıyorsunuz. Çoğu ilçede sokak hayvanları için veteriner bile yokken sizin belediyenizde veterineriniz ve kısırlaştırma üniteniz bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Baylan ise HAYTAP olarak bu alandaki çalışmalarda belediyenin yanında olduklarını belirtti.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Akkaya da Akşehir de sokak hayvanlarının ıslahı ve kontrolünde atılacak her adımın konuyla ilgili her kesimle görüşülerek atılacağını vurguladı.

Bu konudaki faaliyetlerin titizlikle yürütülmesi gerektiğine işaret eden Akkaya, "Fakat biz belediye olarak bu titiz çalışmayı yürütmemize rağmen, maalesef çevre beldelerden yabancı köpekler Akşehir ilçe sınırlarına bırakılıyor. Bu kısırlaştırma konusunda tüm ilçeler aynı titizlikle çalışmalıdır." diye konuştu.

Kaynak: AA