Hayriye Alkutay olayı nedir? Hayriye Alkutay neden öldü? Hayriye Alkutay'ı kim öldürdü?

Antalya'da yaşayan Hayriye Alkutay, evine gelen eski eşi Mustafa Ayata tarafından kuru sıkıdan bozma tabanca ile öldürüldü. Talihsiz kadının vefatı, başta Antalya olmak üzere tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Hayriye Alkutay neden öldü? Hayriye Alkutay'ı kim öldürdü? Hayriye Alkutay olayı nedir?

HAYRİYE ALKUTAY OLAYI NEDİR?

İddiaya göre, önceki gün saat 22.00 sıralarında eski eşinin, ailesiyle birlikte yaşadığıDöşemealtı ilçesine bağlı Çıplaklı Mahallesi'ndeki eve giden Mustafa Ayata ile Hayriye Alkutay arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanında getirdiği kurusıkıdan bozma tabancayı çıkaran Mustafa Ayata, eski eşine ateş etti. Hayriye Alkutay olay yerinde hayatını kaybederken, talihsiz kadının kardeşleri Murat Alkutay ile Ahmet Emre Alkutay ise yaralandı.

2 ÇOCUĞU VARDI

Saldırı sonrası olay yerinden kaçan Mustafa Ayata, suç aleti silahla birlikte polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Alkutay'ın cenazesi morga kaldırılırken, yaralı kardeşleri de hastaneye götürüldü. Hayriye Alkutay'ın 2 yaşında bir erkek ve 4 yaşında bir kız çocuğu olduğu kaydedildi. Mustafa Ayata'nın ise Bursa'da bir Konut sitesinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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