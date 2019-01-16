AK Parti Karaman Sarıveliler İlçesi Belediye Başkan Adayı Hayri Samur Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti, Karaman Sarıveliler İlçesi Belediye Başkan adayını belirledi. Karaman Sarıveliler Belediye Başkan adayı olan Hayri Samur kimdir?

HAYRİ SAMUR KİMDİR?

Samur, 6 Haziran 1962 tarihinde Karaman, Sarıveliler İlçesinde dünyaya geldi. İlköğrenimini Sarıveliler'de, orta öğrenimini Ermenek'te, lise öğrenimini ise Çumra'da tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İşletme Ana Bilimi, Yönetim Organizasyon Bilim Dalı'nda İnsan Kaynakları Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. Öğrencilik döneminde ticaret ve nakliyecilik işleriyle ilgilendi.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ YAPTI

Hayri Samur, 1982 – 1983 yılları arasında vekil öğretmenlik yaptı. 1985 – 1994 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığında sivil memur olarak görev yaptı. 1994'de Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne memur olarak atandı. 1996 yılında Selçuk Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Şube Müdürlüğüne atanarak kültür, spor, sağlık, Satın Alma Şube Müdürlükleri görevlerini yerine getirdi. 1996 – 1999 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Spor Kulübünde yönetici pozisyonunda bulundu. 1999 – 2000 yıllarında Atatürk Öğrenci Yurtlarının kurucu müdürlüğünü yürüttü. 2000 – 2003 yılları arasında Beslenme Hizmetleri Şube Müdürlüğü görevini yerine getirdi. 5 Şubat 2003 tarihinde Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Fakülte Sekreterliğine getirildi. 31 Aralık 2003'de görevinden istifa ederek belediye başkan adaylığında bulundu. Seçimlerin ardından tekrar 11 Nisan 2004 tarihinde eski görevine atandı.

BAĞIMSIZ BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

Belediye başkan adayı, 2007 yılında kurulan, merkezi Konya'da bulunan Sarıveliler İlçesi Kasabası ve Köyleri İlim, Kültür, Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin kurucu üyeliğini yürüttü. 1 Aralık 2008 tarihinde Karaman, Sarıveliler'den belediye başkan adaylığı için görevinden tekrar istifa ederek, 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Sarıveliler Bağımsız Belediye Başkanı seçildi. 23 Temmuz 2011'de ise Büyük Birlik Partisi kadrosuna katıldı, 2014 Yerel Seçimlerinde Büyük Birlik Partisi'nden yeniden Sarıveliler Belediye Başkanı seçildi. 8 Ağustos 2014'de AK Parti'ye geçen Hayri Samur, evli ve bir çocuk sahibidir.