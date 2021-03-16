Hayrat İnsani Yardım Derneği tarafından yapılan Kız Yetim Eğitim Merkezi açıldı
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Hayrat İnsani Yardım Derneği tarafından yapılan Kız Yetim Eğitim Merkezi açıldı

16.03.2021 16:47 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:16
Hayrat İnsani Yardım Derneği tarafından yapılan Kız Yetim Eğitim Merkezi açıldı

Hayrat İnsani Yardım Derneği tarafından Şanlıurfa'da yaptırılan Kız Yetim Eğitim Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Hayrat İnsani Yardım Derneği tarafından Şanlıurfa'da yaptırılan Kız Yetim Eğitim Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Maşuk bölgesinde yaptırılan 100 kişilik Kız Yetim Eğitim Merkezi'nin açılışında konuşan derneğin Şanlıurfa ve Doğu Bölge Koordinatörü Abdullah Toprak, "Yetime Umut Ol" projesi kapsamında bağışçıların desteğiyle 15 ülkede çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Bağışçıların desteğiyle Şanlıurfa'da da yeni merkezler hayata geçirdiklerini aktaran Toprak, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa'da da birçok yardım çalışmasının yanı sıra yetim ve dezavantajlı çocuk ve ailelerine yönelik gıda, hijyen paketi, giyim, kırtasiye, yakacak, nakdi ve ayni yardımlar ile beraber yetim yavrularımızın eğitimlerini de düşünerek ilkini 2016 yılında hizmete açtığımız yetim eğitim merkezlerinin bugün 5'incisini yetim kız yavrularımızın istifadesine sunduk. Barınma, eğitim, hafızlık, milli ve manevi değerler, psikolojik rehberlik ve sosyal aktivite programlarıyla bölgesinde ilk ve en büyük olma özelliği taşıyan kız hafızlık yetim eğitim merkezimiz hizmet vermeye başladı. Açmış olduğumuz beşinci yetim eğitim merkezi olarak bölgede en büyük olma özelliği taşıyan bu büyük eseri bugün Şanlıurfa'mıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Toprak, binanın yapımında destek olan tüm bağışçılara teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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