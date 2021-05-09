Hayrat İnsani Yardım Derneği Kadir Gecesi'nde Sudan'da 8 bin kişiye iftar verdi

Hayrat İnsani Yardım Derneği, Sudan'da 8 bin kişiye iftar verdi.

Hayrat İnsani Yardım Derneği, Sudan'da 8 bin kişiye iftar verdi.

Dernek, "Kadir Gecesi'nde 50 Bin Kişiye İftar" programı kapsamında Sudan'ın farklı bölgelerinde 8 bin kişilik iftar programı düzenledi.

Hayrat İnsani Yardım Derneği Sudan Temsilcisi İsmail Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Derneğimiz Sudan, Yemen, Bangladeş, Nijer, Sri Lanka, Gana, Suriye, Somali, Pakistan, Endonezya ve Filistin'de Kadir Gecesi'nde 50 bin kişiye iftar programları düzenledi." diye konuştu.

Başkent Hartum'un çeşitli mahallelerinde sokak iftarlarının yanı sıra Uluslararası Afrika Üniversitesinde ve Kur'an kurslarında paylaşma ve kardeşlik ruhunu yaşatmaya çalıştıklarını belirten Kaya, "İftarlarda, İslam aleminin birlik ve beraberliği, Türkiye ve hayırsever halkımız için dualar ve teşekkürler edildi. Bin aydan daha hayırlı, duaların kabul olunduğu Kadir Gecesi'nde Müslümanların dualarını almak, ümmet-i Muhammed için, Türkiye'miz için, Kudüs için mazlumlar ve muhtaçların lisanından dualar yükselsin istedik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem