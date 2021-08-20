Hayrabolu'da muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi

Hayrabolu'da muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi.

Hayrabolu'da muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi.

Belediye hizmet binası ve Çorumi Mustafa Bey Camisi'nde düzenlenen etkinliklere katılan Belediye Başkanı Osman İnan, aşure dağıtılan stantların başına geçerek vatandaşlara aşure ikram etti.

Başkan İnan, AA muhabirine geleneği devam ettirdiklerini söyledi.

Aşurenin birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu belirten İnan, "Aşure birlik ve beraberliğimizin, paylaşma ve dayanışmanın simgesidir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara