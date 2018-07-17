Hayrabolu'da Halk Toplantısı Düzenlendi

Hayrabolu Kaymakam Vekili İsmail Altan Demirayak, halkın talep ve sorunlarını dinledi.

Kaymakam Vekili Demirayak, Aydınevler Mahallesi'ndeki bir kahvehanede "halk toplantısı" düzenledi.

Toplantıda mahalle sakinleriyle bir araya gelen Demirayak, vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyip çözüm üretmek amacıyla bu toplantıları düzenlediklerini söyledi.

İdareci olarak dile getirilen sorun ve taleplerin takipçisi olacağını belirten Demirayak, sorunların çözümü konusunda çalışarak bir sonraki toplantıda bilgilendirme de bulunacaklarını kaydetti.

Demirayak, daha sonra katılımcıların sorun ve taleplerini dinleyerek not etti.