Hayrabolu'da canlı hayvan pazarı inşa edilecek
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Hayrabolu'da canlı hayvan pazarı inşa edilecek

Hayrabolu Belediyesince ilçeye yapılması planlanan canlı hayvan pazarının projesinin ihale hazırlıklarına başlandı.

Hayrabolu'da canlı hayvan pazarı inşa edilecek
29.05.2020 09:27 | Son Güncelleme: 29.05.2020 10:22

Hayrabolu Belediyesince ilçeye yapılması planlanan

canlı hayvan pazarının projesinin ihale hazırlıklarına başlandı.

Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, canlı hayvan pazarının faaliyete geçmesiyle ilçenin hayvan ticareti açısından cazibe merkezi haline geleceğini söyledi.

Hayvan pazarının bölgedeki hayvancılığa büyük katkı sağlayacağını belirten İnan, "Tekirdağ yolunda yaklaşık bin 400 metrekare alana planladığımız kapalı hayvan pazarı projesinde önemli bir yol katlettik ve yapım ihalesi aşamasına geldik. Yakın bir zamanda inşaatına başlayacağız." dedi.

Hayrabolu'ya yeni ve modern bir hayvan pazarı kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden İnan, şöyle konuştu:

"Tarım ve hayvancılığa dayalı bir ekonomiye sahip ilçemizde canlı hayvan pazarının olmaması ciddi bir sıkıntıydı. Tesisimizin faaliyete geçmesiyle ilçemiz ve çevre ilçelerde bulunmayan hayvan pazarı ihtiyacı karşılanmış olacak. İlçemizde modern bir kapalı hayvan pazarını hizmete sunacağız. Halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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