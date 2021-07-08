Hayrabolu'da buğday hasadı başladı
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Hayrabolu'da buğday hasadı başladı

Hayrabolu'da buğday hasadı başladı
Anadolu Ajansı / Sedat Kara - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde buğday hasadına başlandı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde buğday hasadına başlandı.

Hayrabolu Önder Çiftçi Danışmanlık Derneği Başkanı Mehmet Çıkrıkçılı, yaptığı açıklamada, ilçede yaklaşık 250 bin dekar araziye ekili olan buğday hasadına başlandığını söyledi.

Çiftçilerin, dekarda 440 ile 580 kilogram arasında verim aldığını ve hasadın üreticiyi memnun ettiğini belirten Çıkrıkçılı, şunları kaydetti:

"800 bin dönümlük tarım arazisi olan Hayrabolu'da bu yıl 250 bin dönüme buğday ekildi. İlk hasattan üreticiler memnun. Çiftçilerimiz açısından çok önemli olan buğday hasadının memleketimize ve milletimize hayırlı olmasını, bol kazanç vermesini diliyorum."

Hayrabolu'da buğday hasadı başladı
Hayrabolu'da buğday hasadı başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara

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