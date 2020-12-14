"Hayrabolu Canlı Hayvan Pazarı" 5 Ocak'ta açılacak

Hayrabolu ilçesinde inşa edilen "Canlı Hayvan Pazarı" 5 Ocak'ta hizmete girecek.

Belediye Başkanı Osman İnan, AA muhabirine, canlı hayvan pazarının faaliyete geçmesiyle, ilçenin hayvan ticareti açısından cazibe merkezi haline geleceğini söyledi.

Hayvan pazarının Tekirdağ yolu üzerinde yaklaşık bin 400 metrekare alanda inşa edildiğini anlatan İnan, şunları kaydetti:

"Hayrabolu'ya yeni ve modern bir hayvan pazarı kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tarım ve hayvancılığa dayalı bir ekonomiye sahip ilçemizde bu pazarın olmaması ciddi bir sıkıntıydı. Tesisimizin faaliyete geçmesiyle ilçemiz ve çevre ilçelerde bulunmayan hayvan pazarı ihtiyacı karşılanmış olacak. Kapalı hayvan pazarını 5 Ocak 2021'de hizmete sunacağız. Salı günleri pazarımız hizmet verecek. Halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara