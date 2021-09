Hayley Atwell, Netflix'in Tomb Raider dizisinde Lara Croft'u seslendirecek

DAHA ÖNCE DE BİRÇOK SESLENDİRME YAPTI

Hayley Atwell, Square Enix'in ikonik oyunu olan Tomb Raider'ın başrolü Lara Croft'u seslendirecek. Hayley Atwell, daha öncelerinde de seslendirme yapmıştı. Netflix'in 3Below: Tales of Arcadia, Marvel ve Disney Plus'ın What If…? ve Avengers Assemble gibi dizilerde de seslendirme yapmıştı.

Atwell, Captian America, Avengers, Ant-Man gibi filmlerin ve kendi TV dizisi Marvel's Agent Carter'da Peggy Carter'ı canlandırmasıyla tanınıyor.Bunların yanı sıra Conviction, Howards End, Christopher Robin, Blinded by the Light ve daha fazlasında yer aldı. Mission Impossible'ın 2022'de vizyona girecek Mission Impossible 7 filminde de Tom Cruise ile beraber göreceğiz.

SHADOW OF THE TOMB RAIDER'IN SONRASINI ELE ALACAK

Netflix'in Tomb Raider animesi, Tasha Huo tarafından yazılacak ve yönetilecek. Ayrıca yapımda ise geçen yılki Sonic the Hedgehog filminin arkasındaki yapım şirketlerinden biri olan dj2 Entertainment yer alacak.

Tomb Raider animesi, aslında son oyun olan Shadow of the Tomb Raider'daki olaylardan sonrasını ele alacak. Netflix projeyi kendi sitesinde "bir yolculuk macerası" olarak tanımlanan Japon anime aksiyon dizisi olarak listelediler.

ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLMADI

Netflix'te çıkacak Tomb Raider animesinin henüz çıkış tarihiaçıklanmadı.

