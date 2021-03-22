Haylaz kedi öyle bir yere girdi ki, 3 saatte kurtarılabildi
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Haylaz kedi öyle bir yere girdi ki, 3 saatte kurtarılabildi

22.03.2021 16:27 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:44

Haylaz kedi öyle bir yere girdi ki, 3 saatte kurtarılabildi Tokat'ta bir otomobilin ön panel kısmına giren yavru kedi aracın gösterge paneli sökülerek yaklaşık 3 saatte kurtarılabildi.

Haylaz kedi öyle bir yere girdi ki, 3 saatte kurtarılabildi

TOKAT - Tokat'ta bir otomobilin ön panel kısmına giren yavru kedi aracın gösterge paneli sökülerek yaklaşık 3 saatte kurtarılabildi.

Tokat'ta bir kamu kurumunda çalışan Liya Doğan, otomobili ille seyir halinde iken araç içerisinde bulunan kedisi biranda gözden kayboldu. Otomobilini kenara çeken Doğan, gösterge panelinin olduğu yerden kedinin sesini geldiğini fark etti. Bir süre uğraşmasına rağmen kedisini kurtaramayacağını anlayan genç kadın itfaiye ekiplerine haber verdi. Tokat Belediyesi kurtarma ekipleri torpido kısmından motor kısmına doğru ilerlediğini tespit etti. Kedi bulunduğu yerden çıkartılamayınca olay yerine tamirci çağrıldı. Tamirci tarafından otomobilin gösterge paneli söküldü. Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonunda yavru kedi aracın gösterge panelinin olduğu bölümden çıkartılabildi. Ekipler kurtardıkları sevimli kedi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Liya Doğan, 'Çakıl' ismini verdiği 4 aylık British Shorthair cinsi kedisine kavuşmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Otomobilimle seyahat halinde iken kedimi kafesinden çıkarmıştım. Torpidonun alt tarafından ön panel kısma girmiş. Fark ettiğimde panik halinde kurtarma ekiplerini aradım. Kurtarma ekipleri ile sanayiden bir usta geldi. Sağolsunlar 3 saate yakın uğraştılar, kedimi kurtardılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Haylaz kedi öyle bir yere girdi ki, 3 saatte kurtarılabildi
Haylaz kedi öyle bir yere girdi ki, 3 saatte kurtarılabildi
Haylaz kedi öyle bir yere girdi ki, 3 saatte kurtarılabildi
Haylaz kedi öyle bir yere girdi ki, 3 saatte kurtarılabildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT ÖZATA

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