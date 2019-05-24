Hayırseverler emniyete 10 motosiklet hediye etti

Afyonkarahisar'da hayırseverler tarafından alınan 10 motosiklet motorlu asayiş timlerinin kullanması için törenle İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen teslim törende, konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, motosikletli ekiplerin arttırılması ile emniyetin gücüne güç kattıklarını söyledi.

10 tane motosikletle Yunus ekiplerini güçlendirdiklerini ifade eden Tutulmaz şunları kaydetti:

"10 motosikletimizin 7 tanesini 7 ayrı iş adamımız bağışladı. 3 tanesini de yine bir derneğin organize ettiği bir programla yine iş adamlarımızın destekleriyle oldu. Öncelikle bu güzel hizmet ilimizin asayişine, huzuruna önemli bir katkı sağlayacaktır. Geçtiğimiz 7 aylık dönemde motosikletli ekiplerin yaptığı uygulamalarda 33 bin 800 kişi sorgulanırken bunun yanında da 16 bin 250 araç sorgulandı. Bu arada 41 aranan şahıs yakalandı. Bin 734 adet maksat dışı bıçak, 67 ruhsatsız tabanca, 133 kurusıkı tabanca, 90 ruhsatsız av tüfeği yakalandı. Bunun dışında uyuşturucuyla ilgilide önemli yakaladığımız miktarlar var. Bu bize açıkça şunu gösteriyor, Yunus timleri pratiklik açısından ilimizin asayişine huzuruna önemli katkı sağlıyor."

Vali Tutulmaz'ın açıklamasının ardından işadamları Hüsnü Serteser, Salim Pancar, Yavuz Kocaşaban, Ümit Çelikten, Mert Oruç, Süleyman Kırlıoğlu, Murat Çıracıoğlu'nun hediye ettiği motosikletlerin anahtarları törene katılan bağışçılar ve protokol tarafından kullanıcı polislere teslim edildi.

Törene, Vali Mustafa Tutulmaz'ın yanı sıra, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, hayırseverler ve polisler katıldı.

Kaynak: AA