Hayırsever vatandaşlardan örnek davranış
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Hayırsever vatandaşlardan örnek davranış

Hayırsever vatandaşlardan örnek davranış
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'da sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen vatandaşlar Zafer Haftası nedeniyle mevlit okuttu, cami cemaati için sıcak su sistemi yaptırıldı.

Kütahya'da sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen vatandaşlar Zafer Haftası nedeniyle mevlit okuttu, cami cemaati için sıcak su sistemi yaptırıldı.

Kütahya'da sosyal medyada platformu "Germiyan Şehri Kütahya' sayfası üzerinden bir araya gelen hayırseverler şehitler için mevlit okutup, sıcak su sistemi döşetti.

Destek veren hayırseverlere teşekkür eden Platform Başkanı Hakan Özkul, "Sayfamız aracılığı ile bir hayır için paylaşım yaptık. Takipçilerimizin desteği ile hem Büyük Taarruzun 99. yılında 30 Ağustos Dumlupınar şehitlerimizi anmak hem de kış aylarında cami cemaatinin üşümeden abdest alıp rahatça ibadet yapabilmeleri için şehrimizde ki bir camiye güneş enerjisi sıcak su sistemi kurdurma kararı aldık. Bir kaç günde kurulan panel bugün faaliyete geçmiş durumda. Özellikle büyüklerimiz çok memnun kaldı dua edip teşekkürlerini ilettiler. Destek alabilirsek projeyi devam ettirip Milli mücadele ruhunu hatırlamak adına 3 camimize daha güneş enerjisi kazandırmayı ve her birine Çanakkale, 15 Temmuz, Kurtuluş Savaşı şehitlerimizin isimleriyle taçlandırmak ve anmak istiyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Hayırsever vatandaşlardan örnek davranış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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