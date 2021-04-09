Hayırsever İş Adamı Şahin tarım işçilerine tatlı ikram etti
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Hayırsever İş Adamı Şahin tarım işçilerine tatlı ikram etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Hayırsever İş Adamı Şahin tarım işçilerine tatlı ikram etti

Gaziantep'in Araban ilçesinde hayırsever iş adamı Haci Şahin, Araban Ovası'nda yeşil firik sarımsak hasadı için çevre il, ilçe ve köylerinden gelen tarım işçilerine tatlı ikramında bulundu.

Gaziantep'in Araban ilçesinde hayırsever iş adamı Haci Şahin, Araban Ovası'nda yeşil firik sarımsak hasadı için çevre il, ilçe ve köylerinden gelen tarım işçilerine tatlı ikramında bulundu.

Arabanlı hayırsever Genç İş Adamı Haci Şahin, babası merhum Muhammed Şahin'in hayrına, çevredeki il, ilçe ve köylerinden Araban Ovası'ndaki sarımsak hasadında çalışmak için gelen ve kurdukları çadırlarda yaşayan tarım işçilerine yaşadıkları çadırlarda ziyaret ederek kutlayıp tatlı ikram etti.

Tarım işçilerine ziyaretinden mutlu olduğunu belirten Genç İş Adamı Haci Şahin, "Çevredeki il, ilçe ve köylerinden ailelerinin geçimini sağlamak için Araban Ovası'nda yetişen ve önümüzdeki günlerde hasadına başlanacak olan yeşil firik sarımsak hasadında çalışmak için gelen ihtiyaç sahibi tarım işçilerini yaşadıkları çadırlarında ziyaret ettim. Cuma günlerini tebrik edip Ağustos 2020 tarihinde vefat eden kanaat önderi babam merhum Haci Muhammed Şahin'in hayrına tatlı ikram ettim" diye konuştu. - GAZİANTEP

Hayırsever İş Adamı Şahin tarım işçilerine tatlı ikram etti
Hayırsever İş Adamı Şahin tarım işçilerine tatlı ikram etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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