Hayırsever başkana teşekkür ziyareti
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Hayırsever başkana teşekkür ziyareti

Hayırsever başkana teşekkür ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, İl Müftüsü Şahin Güven ve hayırsever Abdullah Keskinkılıç'ı makamında kabul etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, İl Müftüsü Şahin Güven ve hayırsever Abdullah Keskinkılıç'ı makamında kabul etti. Heyet, Başkan Büyükkılıç'a, Bünyan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'nde temeli atılan Ebekız Ana Camii'ne katkılarından dolayı teşekkür etti.

Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, İl Müftüsü Şahin Güven ve hayırsever Abdullah Keskinkılıç, Bünyan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Ebekız Ana Camisi'ne katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundular.

Makamda gerçekleşen ziyarette heyet, Başkan Büyükkılıç'a, Bünyan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ne Büyükşehir Belediyesi'nin katkısıyla temeli atılan ve inşası hızla yükselen Ebekız Ana Camii'ne katkılarından dolayı teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kayseri'miz hayırseverliğiyle örnek bir şehir. Hayırsever dostlarımızla her gün yeni bir işe imza atıyoruz. Bu anlayış içerisinde nerede camilerimiz var, nerede sağlık tesislerimiz var, nerede eğitim ve bilim yuvalarımız var, nerede sosyal tesislerimiz var, mutlaka bir hayırseverimizin ismi var. Temeli atılan camimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Başta hayırseverimiz olmak üzere tüm misafirlerimize nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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