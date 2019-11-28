Hayırlı olsun Gaziantep!

28.11.2019 17:39 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:39

Buna göre, İslam Kalkınma Bankası'nca (İKB) sağlanan 63 milyon avroluk fonla, 8 set (4'lü vagon) toplamda 32 vagon alınacak.

Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) arasında 22 Mayıs 2014 tarihinde imzalanan protokol kapsamında 1,5 milyar TL bütçeli Gaziray Banliyö Hattı Projesi inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldı. 25 kilometre uzunluğunda 16 istasyonlu ulaşım hattı oluşturacak projeyle, Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan 150 bin kişi daha hızlı ve ucuz ulaşım imkânına kavuşacak.

Altyapı belediyeciliğinde hayata geçirdiği mega projelerle dikkati çeken Büyükşehir Belediyesi, metropol şehirlerin en büyük sıkıntısı olan ulaşım güçlüğünü ortadan kaldırmak amacıyla hazırladığı Gaziray Projesi'ne gözü gibi bakan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, özel girişimleriyle çalışmalara ivme kazandırdı. Buna göre İstanbul'da, Gaziray Banliyö Hattı Projesi kredi protokolü töreni düzenlendi. Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Cahit Turhan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İslam Kalkınma Bankası yetkilileri ve çok sayıda davetli katıldı. Ticaret Bakanı Pekcan, imzalanan protokolün Gaziantep'e hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Bültenler