Hayır Oluversin Gari filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hayır Oluversin Gari filmi ne zaman, nerede çekildi?

Sürükleyici kurgusuyla izleyiciyi ekrana bağlayan Hayır Oluversin Gari, sinema serüveninin ardından bu kez televizyon izleyicisiyle buluşuyor. Henüz filmi izlemeyenlerin en çok merak ettiği noktalar arasında "Hayır Oluversin Gari'nin hikâyesi nedir?", "Filmde hangi oyuncular yer alıyor?" ve "Hayır Oluversin Gari'nin özeti nasıl?" gibi sorular bulunuyor.

HAYIR OLUVERSİN GARİ FİLMİNİN KONUSU

Tuğba Melis Türk, Birand Tunca ve Aslıhan Malbora'nın başrollerini paylaştığı Hayır Oluversin Gari, Güney ve Derya'nın evliliklerinin sona erme sürecini konu alır. Derya boşanmak ister ve dilekçesini hazırlayarak Güney'e götürür. Ancak Güney imzalamak istemez. Bu durum ikili arasında büyük bir tartışmaya yol açar. Güney, babasının Derya için bıraktığı mektup ve çanta dolusu parayı Derya'ya verir fakat Derya bunları kabul etmez. Köy meydanında Aliş'in davul zurna eşliğinde boşanma haberini duyurmasıyla olaylar daha da karışır.

Sadri yanlış anlamalar sonucunda Derya'ya talip olur ve kendi otelini kurma hayaliyle harekete geçer. Parayı ele geçiren Sadri, proje çizdirmek için mimar Burak'ı köye çağırır. Bu sırada Güney, Burak ve Derya arasındaki yakınlaşmaları kıskanır. Seda ise olayları daha da karıştırarak Güney'in yanlış anlamasına sebep olur. Derya pişman olup Güney'le barışmak isterken Güney'in dilekçeyi imzaladığını görür. Film boyunca yanlış anlaşılmalar, komik olaylar ve duygusal kırılmalar birbirini takip eder.

HAYIR OLUVERSİN GARİ OYUNCULARI VE KADROSU

• Aslıhan Malbora

• Birand Tunca

• Tuğba Melis Türk

Yapımcılığını Juli Sanat üstlenmiştir. Senaryosunu Cüneyt İnay kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Hasan Doğan oturmaktadır. Filmin müziklerini ise Barış Aryay bestelemiştir.

HAYIR OLUVERSİN GARİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Film, Muğla'nın Milas ilçesinde çekilmiştir. "Oluversin Gari" serisinin devam halkalarından biri olan yapım, sırasıyla:

• Aşk Oluversin Gari

• Sağlık Oluversin Gari

• Artık Oluversin Gari

• İki Gönül Bir Oluversin Gari

• Olmaz Oluversin Gari

• Hayır Oluversin Gari