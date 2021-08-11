'Haydi Edremit Aşıya' sloganıyla aşı kampanyası başlattı
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'Haydi Edremit Aşıya' sloganıyla aşı kampanyası başlattı

'Haydi Edremit Aşıya' sloganıyla aşı kampanyası başlattı
Bültenler - Haberler | Güncel

Koronavirüs ile mücadele kapsamında düşük seviyede olan aşılama oranının arttırılması hedeflenirken, AK Parti Edremit İlçe Teşkilatı, ilçe genelinde aşı olmayanları teşvik amacıyla aşı kampanyası başlattı.

Sağlık Bakanlığı'nın aşı kampanyalarına katkı sağlamayı amaçlayan 'Haydi Edremit Aşıya' kampanyası ile ilgili bilgiler veren AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, "Ülkemiz genelinde aşılanma oranlarının istenilen seviyelere ulaşmamış olması üzüntü ve endişe verici bir durumdur. Aşı koruması altına girmek, olası virüs bulaşması durumlarında hayati önem arz ediyor. İlçemiz genelinde aşılanmamış vatandaşımızın kalmaması için 'Haydi Edremit Aşıya' sloganı ile bir kampanya başlattık. Kampanyamıza İlçe Yönetim Kurulu üyelerimiz, İlçe Kadın Kolları Başkanlığımız ve İlçe Gençlik Kolları Başkanlığımız öncülüğünde başladık ve öncelikle partili gönüldaşlarımız başta olmak üzere herkesin aşısını olmasını temenni ediyoruz. Koronavirüs sebebiyle yaşamlarını yitiren tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet, tedavi görenlere de acil şifalar diliyoruz. Uzun süredir bu salgınla cansiperane bir çalışma kaydeden sağlık çalışanlarımıza da kolaylıklar diliyoruz" diye konuştu.

AK Parti Edremit İlçe Kadın Kolları Başkanı Esrah Gönüldok ve AK Parti Edremit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ali Armağan Çakan ise, için 'Haydi Edremit Aşıya' diyerek tüm Edremit halkını aşıya davet etti.

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Kaynak: Bültenler

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