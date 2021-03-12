Son dakika haberi... HAYDARPAŞA GARI'NDAKİ MARANGOZ ATÖLYESİNDE YANGIN
12.03.2021 14:00 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:23
Son dakika haberler... İstanbul DHAHaydarpaşa Garı'nda bulunan marangoz atölyesinde küçük çaplı yangın çıktı.
İstanbul DHA
Haydarpaşa Garı'nda bulunan marangoz atölyesinde küçük çaplı yangın çıktı.
Haydarpaşa Garı'nın içinde bulunan marangoz atölyesinde saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine gara, itfaiye ekibi sevkedildi. Elektrik panosundan çıktığı belirlenen yangın kısa sürede söndürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı