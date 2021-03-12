Son dakika... Haydarpaşa Garı'nda korkutan atölye yangını
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Son dakika... Haydarpaşa Garı'nda korkutan atölye yangını

12.03.2021 21:01 | Son Güncelleme: 12.03.2021 21:26

Son dakika 3. sayfa haberi... Haydarpaşa Garı'nda korkutan atölye yangını Kadıköy Haydarpaşa Gar'ı çevresinde bulunan bir marangoz atölyesinde gerçekleştirilen çalışmalar esnasında ufak çaplı yangın çıktı.

Haydarpaşa Garı'nda korkutan atölye yangını

İSTANBUL - Kadıköy Haydarpaşa Gar'ı çevresinde bulunan bir marangoz atölyesinde gerçekleştirilen çalışmalar esnasında ufak çaplı yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, Haydarpaşa Garı'nda saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Haydarpaşa Garı'ı yakınlarında bulunan bir marangoz atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Adrese gelen ekipler çıkan yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Meydana gelen yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, atölye içerisinde ufak çaplı maddi hasar oluştu.

Son dakika... Haydarpaşa Garı'nda korkutan atölye yangını
Son dakika... Haydarpaşa Garı'nda korkutan atölye yangını
Son dakika... Haydarpaşa Garı'nda korkutan atölye yangını
Son dakika... Haydarpaşa Garı'nda korkutan atölye yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 21:26:40. #1.15#
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