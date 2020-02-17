: Haydarpas¸a Dayanıs¸ması 422 Haftadır Gar O¨nu¨nde Eylemde

17.02.2020 09:47 | Son Güncelleme: 17.02.2020 09:47

Haydarpaşa Dayanışması, Haydarpaşa Garı'nın gar olarak varlığını sürdürmesi için 2005'ten beri mücadele ediyor. Haydarpaşa Dayanışması üyeleri, "Haydarpaşa gardır, gar kalacak" sloganıyla 5 Şubat 2012'den beri her Pazar günün garın önünde toplanarak Türkiye'ye seslerini duyurmaya çalışıyor

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