Haydarpas¸a Dayanıs¸ması 422 Haftadır Gar O¨nu¨nde Eylemde
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Haydarpas¸a Dayanıs¸ması 422 Haftadır Gar O¨nu¨nde Eylemde

Haydarpaşa Dayanışması, Haydarpaşa Garı'nın gar olarak varlığını sürdürmesi için 2005'ten beri mücadele ediyor.

17.02.2020 09:47 | Son Güncelleme: 17.02.2020 09:47

, 'nın gar olarak varlığını sürdürmesi için 2005'ten beri mücadele ediyor. Haydarpaşa Dayanışması üyeleri, "Haydarpaşa gardır, gar kalacak" sloganıyla 5 Şubat 2012'den beri her Pazar günün garın önünde toplanarak Türkiye'ye seslerini duyurmaya çalışıyor



Haber Videosu

: Haydarpas¸a Dayanıs¸ması 422 Haftadır Gar O¨nu¨nde Eylemde
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