Haydar Dümen kimdir ve kaç yaşında? Haydar Dümen neden öldü? Haydar Dümen vefat etti!
- Güncelleme:
Haydar Dümen, psikiyatrist ve seksoloji uzmanıdır. Haydar Dümen'in vefatı ardından sevenleri büyük yasa boğuldu. Herkes tarafından araştırılan soru, Haydar Dümen neden öldü ve kaç yaşında hayatını kaybetti sorularına yanıt aranıyor. Alınan ölüm haberi sonrasında Haydar Dümen ile ilgili hayatı ve Haydar Dümen neden öldü merak ediliyor. Peki, Haydar Dümen kimdir ve kaç yaşında? Haydar Dümen neden öldü?
Haydar Dümen, Uşak doğumlu olup İstanbul Üniversitesinden mezun olmuştur. Aynı zamanda köşe yazarlığı yapan Haydar Dümen neden vefat etti sevenleri tarafından merak ediliyor. Haydar Dümen'in vefatı ardından hayatı ve neden öldü herkes tarafından araştırılıyor. Haydar Dümen, psikiyatrist ve seksoloji uzmanıdır. Haydar Dümen'in vefatı ardından sevenleri büyük yasa boğuldu. Herkes tarafından araştırılan soru, Haydar Dümen neden öldü ve kaç yaşında hayatını kaybetti sorularına yanıt aranıyor. Haydar Dümen kimdir ve kaç yaşında? Haydar Dümen neden öldü? Haydar Dümen vefat etti! Detaylar haberimizdedir…
31 Ocak tarihinde coronavirus yakalanan ünlü psikiyatrist Haydar Dümen 10 Şubat akşamı coronaviruse bağlı kalp durması sonucunda hayatını kaybetmiştir. Haydar Dümen'in ölümünden sonra sevenleri büyük yasa boğuldu. Bugün gerçekleştirilen cenaze, coronavirus önlemleri kapsamında toprağa verilmiştir. Hayatını kaybeden Haydar Dümen 90 yaşındaydı. Renkli kişiliğe sahip olan Haydar Dümen herkesin sevgisini kazanmayı başarmış ünlü bir psikiyatristti.
Haydar Dümen, 15 Haziran 1930 Uşak'ta dünyaya gelmiştir. Türk psikiyatrist ve seksoloji uzmanıdır. Uşak'ın İkisaray köyünde doğmuştur. Afyon Lisesi'nden 1948 yılında mezun olan Dümen, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Şubat 1955 yılında mezun olmuş
Bununla beraber, 1958'de nöropsikiyatri uzmanı olmuştur. 25 yıl kamuda çalıştıktan sonra emekli olmuş ve yazın çalışmalarına ağırlık vermiştir. Dümen, Türkiye'nin Güzin Abla'dan sonra en tanınmış dert dinleyen gazete köşe yazarıdır. Özellikle cinsel yaşam konusundaki problemleri farklı bir mizah anlayışı ile kaleme alarak cevaplamasından dolayı geniş bir okuyucu kitlesine sahiptir. Haydar Dümen 31 Ocak 2022 tarihinden beri coronavirus tedavisi gören Dümen, 10 Şubat 2022 tarihinde hayatını kaybetmiştir.
- Best of Haydar Dümen- 2010: Gülerek Öğrenelim
- Soğumayan Ölüler
- Nazik Adında Bir Kadın
- Sağlık Ve Beslenme
- Ölmüş Bir Hasta İle Söyleşi Ya Da Hekimler Üstüne
- Otuz Günde Oldu Bitti
- Cinsel Yaşam–1
- Cinsel Yaşam–2
- Cinsel Kültür
- Cinsel Sorunlarınız
- Cinsel Dünyamız
- Evlilik
- Gebelikten Korunma
- Soğumayan Ölüler
- Ölmüş Bir Hasta İle Söyleşi Ya Da Hekimler Üstüne
- Otuz Günde Oldu Bitti (Sexodrama)
- Gözlerinin Karası
- Merhaba Yurttaş
- Anahtar Kilide Uymadı(Tiyatro Oyunu)
- Cennet Şeytana Kaldı(Tiyatro Oyunu)
- Üç Ressam
- Sağlık Ve Yaşam
- Çocuğun Cinsel Eğitimi
- Evet