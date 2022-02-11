Haydar Dümen, Uşak doğumlu olup İstanbul Üniversitesinden mezun olmuştur. Aynı zamanda köşe yazarlığı yapan Haydar Dümen neden vefat etti sevenleri tarafından merak ediliyor. Haydar Dümen'in vefatı ardından hayatı ve neden öldü herkes tarafından araştırılıyor. Haydar Dümen, psikiyatrist ve seksoloji uzmanıdır. Haydar Dümen'in vefatı ardından sevenleri büyük yasa boğuldu. Herkes tarafından araştırılan soru, Haydar Dümen neden öldü ve kaç yaşında hayatını kaybetti sorularına yanıt aranıyor. Haydar Dümen kimdir ve kaç yaşında? Haydar Dümen neden öldü? Haydar Dümen vefat etti! Detaylar haberimizdedir…

HAYDAR DÜMEN NEDEN VEFAT ETTİ?

31 Ocak tarihinde coronavirus yakalanan ünlü psikiyatrist Haydar Dümen 10 Şubat akşamı coronaviruse bağlı kalp durması sonucunda hayatını kaybetmiştir. Haydar Dümen'in ölümünden sonra sevenleri büyük yasa boğuldu. Bugün gerçekleştirilen cenaze, coronavirus önlemleri kapsamında toprağa verilmiştir. Hayatını kaybeden Haydar Dümen 90 yaşındaydı. Renkli kişiliğe sahip olan Haydar Dümen herkesin sevgisini kazanmayı başarmış ünlü bir psikiyatristti.

HAYDAR DÜMEN KİMDİR?

Haydar Dümen, 15 Haziran 1930 Uşak'ta dünyaya gelmiştir. Türk psikiyatrist ve seksoloji uzmanıdır. Uşak'ın İkisaray köyünde doğmuştur. Afyon Lisesi'nden 1948 yılında mezun olan Dümen, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Şubat 1955 yılında mezun olmuş

Bununla beraber, 1958'de nöropsikiyatri uzmanı olmuştur. 25 yıl kamuda çalıştıktan sonra emekli olmuş ve yazın çalışmalarına ağırlık vermiştir. Dümen, Türkiye'nin Güzin Abla'dan sonra en tanınmış dert dinleyen gazete köşe yazarıdır. Özellikle cinsel yaşam konusundaki problemleri farklı bir mizah anlayışı ile kaleme alarak cevaplamasından dolayı geniş bir okuyucu kitlesine sahiptir. Haydar Dümen 31 Ocak 2022 tarihinden beri coronavirus tedavisi gören Dümen, 10 Şubat 2022 tarihinde hayatını kaybetmiştir.

HAYDAR DÜMEN'İN ESERLERİ

Best of Haydar Dümen- 2010: Gülerek Öğrenelim

Soğumayan Ölüler

Nazik Adında Bir Kadın

Sağlık Ve Beslenme

Ölmüş Bir Hasta İle Söyleşi Ya Da Hekimler Üstüne

Otuz Günde Oldu Bitti

Cinsel Yaşam–1

Cinsel Yaşam–2

Cinsel Kültür

Cinsel Sorunlarınız

Cinsel Dünyamız

Evlilik

Gebelikten Korunma

Soğumayan Ölüler

Ölmüş Bir Hasta İle Söyleşi Ya Da Hekimler Üstüne

Otuz Günde Oldu Bitti (Sexodrama)

Gözlerinin Karası

Merhaba Yurttaş

Anahtar Kilide Uymadı(Tiyatro Oyunu)

Cennet Şeytana Kaldı(Tiyatro Oyunu)

Üç Ressam

Sağlık Ve Yaşam

Çocuğun Cinsel Eğitimi

Evet

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