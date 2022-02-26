Haydar Dümen'in 3 çocuğu ortaya çıktı! Kızı, babasının mezar taşını görünce çılgına döndü: Ölüm tarihi bile yok

Psikiyatrist ve yazar Haydar Dümen, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Sessiz sedasız toprağa verilen Dümen'le ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı. 100 milyon liralık mirasıyla gündeme gelen Dümen'in bu sefer de herkesten gizli büyüttüğü 3 çocuğunun olduğu ortaya çıktı.

2 ERKEK 1 KIZ ÇOCUĞU VAR

Haydar Dümen 1954 yılında Emine Refahat Toksöz ile evlendi. Bu evlilikten Ali Alp Dümen ve Gaye Dümen isminde iki çocuğu oldu. Dümen'in bu iki çocuğu da evlendi ve birer çocukları oldu. Sonrasında Haydar Dümen, Melike Karakurt ile evlendi ve Emek Dümen isminde bir erkek çocuğu daha oldu. Son evliliğini de Gül Dümen ile yapan ünlü yazarın bu evliliğinden çocuğu yok.

100 MİLYONLUK MİRASI TANIMADIĞI İNSANLARA KALDI

Yazar Haydar Dümen'in vefatından önce Beyoğlu'nda sahibi olduğu bina ve daireleri satışını yapması için emlakçıya devrettiği, şahsın hayatını kaybetmesiyle de 100 milyon liralık mirasın emlakçının çocuklarına kaldığı ortaya çıktı. Dümen'in eşi Gül Dümen ise yaşanan karışıklığı gidermek için harekete geçti.

Haydar-Gül Dümen

"HEM BABAMIN CENAZESİNE KATILMADI HEM DE MEZAR TAŞINA ADINI YAZDIRDI"

Sabah'ta yer alan habere göre, Haydar Dümen'in kızı Gaye Dümen ise Gül Dümen'in kendisini babasıyla görüştürmediğini söyleyerek sitem etti. Babasının "Gül ve Haydar Dümen" yazılı mezar taşını görünce de sinirlenen Gaye Dümen, "Babamızın cenazesine gitmemizi engelleyen Gül Dümen'in kendisi de cenazeye gitmemiş! Babamı mezarlıkta ziyarete gittim. Babama 'Gül-Haydar Dümen' diye mezar taşı yaptırmış... Babamın doğum ve ölüm tarihlerinin olmadığı, bıyık resmi olan ve sanki kendisi de ölmüş gibi adını yazdırdığı bir mezar taşı yaptırmış. Bu nasıl bir saçmalıktır" dedi.