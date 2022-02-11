Haydar Dümen çocuğu var mı? - Haberler
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Haydar Dümen çocuğu var mı?

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Haydar Dümen çocuğu var mı?

Cinsellik üzerine yıllarca Posta Gazetesi'nde yazılar yazan, soruları cevaplayan psikiyatrist ve seksoloji uzmanı Haydar Dümen 91 yaşında öldü. Sessiz sedasız son yolculuğuna uğurlanan Haydar Duman'ın ölüm nedeni koronavirüse bağlı kalp durması olarak açıklandı. Gelişme sonrası detaylar merak edilirken Haydar Dümen çocuğu var mı, araştırıldı.

Psikiyatrist ve yazar Haydar Dümen'in vefat ettiği bildirildi. Acı haberi sonrası ünlü ismin eşi de gündeme geldi. 1993 senesinde dünya evine giren ünlü psikiyatristin hayatına ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki, Haydar Dümen çocuğu var mı?

HAYDAR DÜMEN ÇOCUĞU VAR MI?

Haydar Dümen ilk evliliğini 1995 yılında yapmıştır. Eşi ile arasında 32 yaş farkı olan Gül Dümen 1963 doğumludur. Haydar Dümen'in çocuğu yoktur.

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Haydar Dümen, Gündem, Haberler

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