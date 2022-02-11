Psikiyatrist ve yazar Haydar Dümen'in vefat ettiği bildirildi. Acı haberi sonrası ünlü ismin eşi de gündeme geldi. 1993 senesinde dünya evine giren ünlü psikiyatristin hayatına ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki, Haydar Dümen çocuğu var mı?

HAYDAR DÜMEN ÇOCUĞU VAR MI?

Haydar Dümen ilk evliliğini 1995 yılında yapmıştır. Eşi ile arasında 32 yaş farkı olan Gül Dümen 1963 doğumludur. Haydar Dümen'in çocuğu yoktur.

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